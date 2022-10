Balkan, Srbija i popis 2022: Ko su danas Jugosloveni i ima li ih uopšte

Pre 7 sati

Naredne četiri decenije ostali su isto klasje panonsko, more Jadransko i setna duša slovenska, ali se promenilo gotovo sve drugo na prostoru Balkana.

U krvavim ratovima 1990-ih nastale su nove nacionalne države i sve je manje onih koji se izjašnjavaju kao Jugosloveni, iako to nikada i nije bilo većinsko opredeljenje.

„Moguće da je to posledica moje mladosti, jer tad nisam razmišljala ko je moj predsednik, nisam znala ko je u opštinskoj vlasti, niti me je zanimalo", kaže ova penzionerka iz Valjeva.

Da dođe do opšteg osećaja nesigurnosti doprineli su i mediji, smatra Savić.

„Ja delim ljude na dobre i loše, ne prema nacionalnoj pripadnosti i strašno me nervira kad neko na televiziji mrzi okruženje u smislu da li je Hrvat, Albanac, rogovi mi niču od toga.

'Ogromna' manjina

Reakcije su brojne i podeljene - od podrške do kritike.

Bilo je i duhovitih, koji parodiraju stalno isticanje jugo-nostalgičara da se „u to vreme moglo spavati u parku", koliko je bilo bezbedno.

Kako kaže, on nema izraženo nacionalno osećanje, ali ako treba da se svrsta u nacije kao podelu čovečanstva u grupe, najbolje ga opisuje da bude Južni Sloven.

Iako je živeo u Jugoslaviji 10 godina, kaže da nije nostalgičan prema tom periodu, te da ga nije to opredelilo.

„Jugoslaviju smatram najvećim civilizacijskim dostignućem svih naroda sa njenih prostora, ali nije to nužno vezano za državu.

„Voleo bih da Jugoslavija opet postoji, ali svestan sam do do toga verovatno neće doći", kaže.

On je, kaže, „u etno smislu Srbin 100 odsto".

„Možda je to sticaj okolnosti, život me upućivao sto puta više tamo", kaže on.