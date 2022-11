TikTok: Da li tiktokeri sa Balkana zarađuju na nacionalnim tenzijama

Pre 1 sata

„Veseli se srpski rode, srpski rode do slobode" odjekuje snimkom, dok oboje od pratilaca traže da što više „tapkaju" i baš njima šalju giftove , odnosno novac.

Sve to kako Srbija ne bi izgubila od Albanije - i obrnuto - u samo jednom u nizu lajv mečeva koji su u poslednjih godinu i kusur dana preplavili TikTok.

„Nije to neka mržnja, to su sve prijateljski mečevi. Kao što postoje utakmice u fudbalu ili tenisu tako i ovde ljudi tako igraju lajv mečeve ", kaže Nina za BBC na srpskom.

„Kako to obično biva, ljudi kod nas su došli na ideju da za privlačenje publike iskoriste nacionalnu netrpeljivost i podele koje postoje na ovim prostorima", kaže Strahinja Ćalović, stručnjak za društvene mreže i digitalni marketing.

„Najčešći lajvovi su upravo to: Srbija protiv Albanije, Srbija protiv Bosne, čak je bilo i protiv Kosova, kada se raspiruju nacionalizam i mržnja kako bi akteri zaradili novac", dodaje on.

„Ti lajv mečevi su politika u malom, to je farsa", dodaje Ćalović, na društvenim mrežama poznat po nalozima Aca informacija i Tatin dnevnik .

Iz TikToka do objavljivanja teksta nisu odgovorili na pitanja BBC novinara o načinima praćenja i regulisanja ovakvog sadržaja, kao ni o korisnicima koji ga objavljuju.

To je diskurs uz koji mladi rastu i potpuno je očekivano da u takvom kontekstu oni produžavaju model na koji su navikli, ali kroz medij koji je njima bliži, objašnjava za BBC na srpskom sociolog Dalibor Petrović.

Kompanija je uzimala i do 70 odsto od njihovih prihoda, otkrila je istraga BBC-ja.

O nacionalizmu na TikTok lajvovima

I za to, kao znak podrške, od publike mogu da dobiju bakšiš.

Tokom takvih lajvova može se videti i čuti svašta - od podizanja tri prsta ili pravljenja albanskog orla rukama , do prepucavanja , uvreda i svađa, a sve u cilju privlačenja giftova , tj. donacija.

Sociolog Dalibor Petrović smatra da je to model koji se „preliva iz tradicionalnih medija i tradicionalnih obrazaca politike, koju oni slušaju svakodnevno".

Pitanje je, dodaje, i koliko to oni doživljavaju kao jedan od detalja šire i veće zavade, a koliko kao „zabavu u ključu na koji su navikli".

„Na kraju, kao što to obično biva, najčešće su neki ljudi zavedeni, a drugi profitiraju iz te zavedenosti", navodi.

On tu ipak dodaje da u TikTok lajvovima ne mora „nužno da se radi o nacionalnoj mržnji", već „pomalo izvitoperenoj varijanti patriotizma".

„On stavi zastavu njegove zemlje, a ja moje, zato što sam ponosna na nju - to nije nacionalizam", kaže ona.

A na kritike da igranje na nacionalnu kartu na Balkanu uvek može da bude problematično i da izazove tenzije, Nina odgovara da je to do „zatupljenosti ljudi".

„Ja ne širim mržnju, možda druga strana da, ali mene to ne zanima", navodi Nina, ne želeći da otkrije prezime.

TikTok od transakcija tokom svakog lajv meča uzima deo za sebe - koliki, nije do kraja poznato.

Kako zarađuju tiktokeri?

„Ljudi vole te lajvove i traže to, a i ja volim da ih snimam", kaže ona.

„Za razliku od Jutjuba, gde se tokom lajva na ekranu pojavi da je uplaćeno pet centi, deset denara, hiljadu dinara ili koliko već, na TikToku je to skrivenije, kao u video igrama", kaže Ćalović.

Ćalović dodaje da zarada varira od meča do meča, ali kaže i da suma može da pređe 1.000 evra, „u slučaju da neko ima superfana ".

Do nedavno je imala nalog sa više od 2,2 miliona pratilaca, ali je taj profil u međuvremenu obrisan.

Do trenutka objavljivanja teksta, na zahtev za izjavu nije odgovorio ni Nikola Baždar, tiktoker čiji je lik takođe čest u lajvovima „Srbija protiv Albanije".

Novinari BBC na srpskom nisu mogli da stupe u kontakt ni sa Plisijem do objavljivanja teksta.

Regulisanje sadržaja

„Broj korisnika je ogroman i sve je teže čak i većim kompanijama, poput Gugla i Jutjuba, da lajv isprate u trenutku dok se on dešava", kaže Đalović.

To znači, objašnjava on, da bi neko morao da problematičan sadržaj prijavi baš u tih desetak minuta koliko lajv traje, pa da oni to u realnom vremenu pogledaju i reaguju.