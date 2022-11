Balkan, istorija i jezik: Đura Daničić je ukrotio narodni jezik u moderne gramatike

Ko je bio Đura Daničić?

Prvo veliko naučno delo napisao sa 22 godine

Politika umešala prste

„Oni pozivaju velikosrpskog ideologa, što je on do tada bio, ne zato što je bio zločest čovek već zato što je to bio diskurs u krugovima u kojima se on kretao", rekao je Grčević.