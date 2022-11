Intervju petkom - Manuel Zaracin: „Pitanje je za Srbiju šta će biti sa njom ako ostane na pogrešnoj strani" oko uvođenja sankcija Rusiji

Pre 53 minuta

„Pitanje je za Srbiju šta će biti sa zemljom ako ostane na pogrešnoj strani, šta to znači za srpsko društvo, za imidž zemlje, samopouzdanje i ulogu u regionu.

„Želimo da se Srbija uskladi sa EU i problem je ako to ne učini, ali isto tako Srbija nije ključna zemlja za to pitanje - EU je mnogo snažnija, pa je ovo pitanje mnogo važnije za samu Srbiju", kaže Zaracin u intervjuu za BBC na srpskom.

Samit je održan u vreme intenziviranja krize nastale zbog odbijanja Srba sa Kosova da zamene registarske tablice koje izdaje Srbija, u skladu sa odlukom kosovske Vlade, i novog roka koji je za to propisan.

'Suverena zemlja čini grešku'

O tome koje bi to konkretne posledice mogle biti, Manuel Zaracin odgovara da preciznog spiska nema.

„Pitanje je kako se gleda na Srbiju u EU, u nemačkom društvu i poslovnoj zajednici - ljudi sve to mogu da vide, a mislim da i do sad nije bilo spiska pretnji iz Nemačke, pa zašto bi ga bilo sad."

Nemačko-francuska inicijativa o Kosovu: Od tajnosti do rokova

Nemačko strpljenje na testu je i u pregovorima Srbije i Kosova, pa se već nekoliko meseci govori o tajnoj diplomatskoj inicijativi Berlina i Pariza koja bi trebalo da u najkraćem roku dovede do sporazuma o odnosima Beograda i Prištine.

„Možda i pomaže to što nema nečega na šta svako može da reaguje u stilu Zapadnog Balkana i ubije ga u javnosti.

BBC : „Ali da li će ljudi na Balkanu prihvatiti ideje u kojima nisu učestvovali? Da li je to fer tretman javnosti?"

Zaracin : „Nisam odgovoran za to pitanje, ali razumem da je problem za ljude ako ne znaju o čemu se razgovara, a može biti važno za njihove živote.

Berlin i Pariz odlučili su da povedu inicijativu da se razgovara o najkrupnijim pitanjima o kojima do sada nije bilo reči u dijalogu u kome ni mnoga, naizgled jednostavnija pitanja nisu mogla da budu rešena.

„Ponekad morate da počnete nešto, a da ne znate kako ćete doći do cilja - ako ne znate sve korake u celom procesu, ne znači da ga nećete započeti.

Ko je Manuel Zaracin?

Tablice na Kosovu: Fleksibilnost i principi

Vlada Kosova još jednom je pomerila rok do kada svi koji imaju registarske oznake kosovskih gradova koje je izdala Srbija moraju da ih zamene tablicama na kojima stoji oznaka RKS (Republika Kosovo).

Zamena je trebalo da se desi do 1. avgusta, pa do 1. novembra, da bi sada rok bio produžen do proleća 2023. godine, ali uz pretnju kaznama od 21. novembra.