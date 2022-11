Rat u Bosni i muzika: Kako je zvonilo za kraj časa u sarajevskoj pop-rok školi

'U izmešanom Sarajevu nismo verovali da će se desiti rat'

U gradu na Miljacki do početka rata u slozi su živeli muslimani, Srbi i Hrvati.

Iako mnogi stanovnici prestonice Bosne i Hercegovine do prvog pucnja nisu verovali da će do oružanih sukoba doći, demantovani su proleća 1992.

„Mada su se svi do zadnjeg dana kleli da rata neće biti i da su to zapravo samo vežbe jedinica vojske", objašnjava Sučić.

Bio je to poslednji rok nastup pred opsadu grada koja je počela sledećeg dana.

Oni koji su izbegli i oni koji su ostali

On je iz grada pod opsadom, kao izbeglica, „igrom slučaja" dospeo u slovenački primorski grad Portorož.

Muzička raja iz Sarajeva usred rata

Tako je od malobrojnih Sarajlija koji su ostali, nastala grupa Bosnijan bend ejd ( Bosnian Band Aid ) koja je snimila pesmu Pomozite Bosni sada ( Help Bosnia now ), a potom i spot u granatama razrušenoj olimpijskoj dvorani Zetra.

On se posle rata preselio u Zagreb i ponovo pokrenuo rad Zabranjenog pušenja, dok je Nele Karajlić pod istim imenom nastupao u Srbiji.

Beogradska grupa je kasnije promenila naziv u Emir Kusturica i No smoking orkestra (Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra).