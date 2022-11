Srbija i Kosovo: Vučić potvrdio, u ponedeljak sastanak sa Kurtijem u Briselu

Pre 53 minuta

Govoreći na televiziji Prva, predsednik Srbije je kazao da nije optimista da će doći do nekog dogovora, već da ne želi neko da kaže da Srbija nije htela da učestvuje u razgovorima.

Đozep Borelj, šef evropske diplomatije, prethodno je ocenio da je preregistracija tablica dovela do „najozbiljnije krize od 2013. godine", te da bi Srbija i Kosovo trebalo da postignu dogovor pre 21. novembra.

Šta je rekao Vučić?

On je ponovio da Beograd traži formiranje Zajednice srpskih opština u skladu sa predlogom srpskog upravljačkog tima i ukidanje odluke o tablicama, ocenivši da su kosovski zvaničnici „lagali da je to nešto na šta imaju pravo" i da to nije prvi put da "oni lažu".