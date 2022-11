Srbija i Kosovo: Nova runda pregovora Beograda i Prištine u Briselu

Pitanje preregistracije tablica za gradove na Kosovu koje je do sada izdavala Srbija, a koje vlasti u Prištini ne priznaju i zahtevaju da budu zamenjene kosovskim oznakama, već mesecima predstavlja nerešiv problem u pregovorima kojima posreduje evropski diplomata Miroslav Lajčak.

Izostanak dogovora o ovim pitanjima doveo je najpre do odbijanja kosovskih policajaca srpske nacionalnosti da izriču opomene onima koji nisu zamenili tablice, zbog čega su suspendovani komandiri policije na severu Kosova, a kosovski Srbi napustili su institucije Kosova.

Kakve su poruke pre sastanka?

Govoreći na televiziji Prva, predsednik Srbije je kazao da nije optimista da će doći do nekog dogovora, već da ne želi neko da kaže da Srbija nije htela da učestvuje u razgovorima.

On je ponovio da Beograd traži formiranje Zajednice srpskih opština u skladu sa predlogom srpskog upravljačkog tima i ukidanje odluke o tablicama, ocenivši da su kosovski zvaničnici „lagali da je to nešto na šta imaju pravo" i da to nije prvi put da „oni lažu".