Anžej Frangeš, slovenački izaslanik za Zapadni Balkan u Intervjuu petkom: „Nadam se da je uzrok nervoze oko Kosova blizina mogućnosti pomaka u dijalogu"

Pre 46 minuta

Kosovo: Od 'zone sumraka' do prilike za dogovor

„Ne mislim da je to zona sumraka, svakako vidim svetlo i to svetlo treba da bude evropska perspektiva, ali mi iz Evrope moramo da pružimo to svetlo.