Jugoslavija, Tito i istorija: Svetozar Vukmanović Tempo, čovek koji je „iskreno ostao revolucionar i to ga je možda koštalo karijere"

„Iako je bio, danas bi rekli doista faca, visoko pozicionirani političar, prijatelj Josipa Broza Tita, on je bio enfant terrible (nemoguće dete) u smislu da nije mogao prećutati neke stvari i nije bio poltron.

Od Podgora do Komunističke partije

Putokazi na raskršću vode do vinarija sa pogledom na more, ali i do sela Podgor i susednog, neobičnog imena, Građani.