Crna Gora i izbori u Šavniku: Trka za najsiromašniju opštinu duga osam sedmica

„Šavnička" Nova godina

Zakon nije definisao rješenja za ponavljanje izbora, ali ni za inat

„Rekao bih da je to želja za dokazivanjem i neki crnogorski inat koji je proradio između subjekata koji misle da mogu doći do apsolutne većine, ili do većine koaliciono, nego što je to neka velika borba", riječi su Abazovića.