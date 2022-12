Evropska unija i Zapadni Balkan: Bosna i Hercegovina dobila status kandidata, šta to znači za građane, šta za Sarajevo, a šta za Brisel

Pre 1 sata

Šta vest znači za građane?

„Štaviše, danas se čini dalje nego pre 10 godina. I tu je krivica i EU", napominje on za BBC na srpskom.

Šta znači za vlasti u Sarajevu?

EU prvo BiH nije dopustila godinama da preda zahtev za članstvo, podseća on.

„U isto vreme, ova odluka je poziv da nove vlasti shvate ozbiljno put do otvaranja pregovora o članstvu, i kao i Skeverna Makedonija ili Albanija, urade i više od onoga što je potrebno", kaže analitičar.

Kako je ranije Ćerimagić izjavio, poslednje 23 godine EU kandidatski status dodeljuje zemljama koje u su u najvećem broju bile vrlo daleko od standarda i članstva i to je, po pravilu, bila politička poruka toj zemlji ili njenim političarima.

Šta ovo znači za Brisel?

„EU mora odgovoriti koji je to cilj kome one zemlje koje se reformišu idu i omogućiti tim zemljama da dođu do tog cilja u razumnom vremenu", ocenjuje Ćerimagić.