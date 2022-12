Rat u Bosni i Hercegovini: Amir Reko kao priča o raspadu Jugoslavije ili kako je jedan čovek i heroj i izdajica

Tri decenije kasnije 2021. u Goraždu, gradu na Drini sa većinskim muslimanskim stanovništvom, musliman Reko je proglašen personom non grata .

Srećemo se u Ilijašu, maloj opštini severno od Sarajeva, do koje se dolazi kad se iz grada prođe groblje Bare i krene prema Vogošći.

1982. Pitomac Vojne akademije

„Gledajući one partizanske filmove, poželio sam da budem oficir, to je bilo atraktivno zanimanje", priča danas kako se kao mladić sa sela izborio da bude među odabranima.

Do škole je pešačio 12 kilometara - preko livada, potoka i šuma, zimi gazeći smetove snega.

Bio mu je to, kaže „jedan od najradosnijih trenutaka" životu i čitav kraj je bio ponosan.

Iako Jugoslavija u to doba već ulazi u ekonomsku i političku krizu, i dalje odiše duhom zajedništva.

Reko se leta 1982. „do bola" zaljubljuje u „finu curu" Azru s kojom se zabavljao tri nedelje do odlaska za Beograd, a zatim mesecima preko raznobojnih pisama.

1992: JNA postaje 'srpska vojska'

„Bilo mi je krivo da se moja zemlja raspada, ja to nisam mogao prihvatiti", kaže Reko.

Postaje svestan da to više nije ona vojska koju je voleo.

„Video sam da nacionalističke snage rastu, postalo je važno da li si Srbin, da li si ovaj ili onaj, to je bilo jako bolno nama oficirima", opisuje.

Ratni plamen stiže i do njegovog rodnog kraja.

„Ljubimo se i moj kum odlazi na jednu stranu, Amir na drugu i sad ćemo pucati jedan na drugoga, što je van svake pameti, to je da plačeš", priča.

Pohod od dva dana uz Bele orlove i sela koja gore

Nameravali su da planinskim putem dođu do Goražda, zalazeći i u Srbiju preko Priboja.

Međutim njihov put, vredan scenarija za film, početkom maja 1992. trajao je dva dana iz dva pokušaja, od jutra do mraka.

Posle Priboja, kad su prešli most na reci Lim, više nije bilo automobila, već samo bornih vozila.

„U sve već go*na idem, da izvineš, sve gore od goreg, vidim i ja u šta sam glavu stavio i šta ja to radim.

Posle dugog ubeđivanja, pristaju da ga odvezu do mosta koji razdvaja srpsku i muslimansku teritoriju.

Most prelazi sam, peške. Ni brzo, ni sporo.

To se i desilo, kasnije saznaje, dvogledom su posmatrali i čudili se kako Srbi puštaju nekog preko mosta.

Borba za Goražde

„Govori ne znajući da je to moja majka, ja nisam mogao poverovati u tu informaciju", priča drhtavim glasom.

Sa njima odlazi od predstavnika sela za koje je znao da se, ako dođe do borbe, ne mogu dugo braniti zbog brojčane nadmoći.

Predstavio se, rekao da je oficir JNA i predložio im da se predaju i ostave oružje kod jedne štale, a da im on garantuje da će ostati živi.

„Bila je toliko teška scena, kao da sad gledam, stariji ljudi na konjima, u zavežljajima, deca, žene, okruženi sa oko 300 do 500 vojnika iz Višegrada, Foče i Goražda.

„Nekome su u Višegradu zapalili familiju, neko je čuo isto kao ja, to su ljudi spremni na sve jer su izgubili nadu za život, a čuju se pucnji sa svih strana, Srbi napadaju grad".

„Kao da me snimalo deset kamera, tako je to glasilo", priča Reko i uznemirenim stiskom gasi cigaretu u punoj pepeljari.

I udruženja žrtava navode da za taj zločin do danas niko nije odgovarao.

2002. Uređena država Danska

„Zahvalan sam državi Danskoj koja me naučila puno toga, kako funkcioniše uređen sistem, posebno socijalne zaštite koji je najbolji na svetu, kako se tretiraju ljudi i kako se sve stigne.

2012. Kameno doba u Bosni i birokratija i mentalitet

„Fabriku sam imao 20 godina ovde i mogu da kažem da je poslovanje u kamenom dobu, da ne razumem od elementarnih stvari do papirologije i mentalnog sklopa, ljudi ovde nisu krivi, ali svet je otišao daleko", kaže Reko.

Sve to, dodaje, demotiviše ljude da se vrate i pokažu šta su naučili, a podstiče mlade da odlaze.

2022. Od Nobela do nepoželjnog, za pomirenje glasalo 500 ljudi

„Oni nisu pobijeni, oni su masakrirani, a kad to javno kažem, čačkam mečku".

Pokušava i u politici i zalaže se za pomirenje, vodeći pokret Most 21 ,nazvan tako po simbolici spajanja 21 nacionalnosti u Bosni i Hercegovini.

„Izdali me Srbi, izdali me Bošnjaci, moji konkurenti 12 i 13 hiljada glasova, ja 500, sramota me.