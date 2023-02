Rat i raspad Jugoslavije: Otmica u Štrpcima, skrajnuti zločin koji se tri decenije prećutkuje

Pre 1 sata

Autor fotografije, ELVIS BARUKCIC/AFP via Getty Images

On je jedan od 20 nesrpskih žrtava koje su 27. februara 1993. naoružani pripadnici specijalne jedinice „Osvetnici" Vojske Republike Srpske, pod komandom Milana Lukića, izveli iz voza na pruzi Beograd-Bar, oteli, a zatim mučili i ubili.

U to vreme već je uveliko buktao rat na teritoriji Bosne i Hercegovine, a pruga prolazi malim delom preko opštine Rudo u Republici Srpskoj, jednom od dva entiteta BiH.

Šta se dogodilo?

Sudbina je htela da njen otac mesec dana pre tragedije radi baš na stanici Štrpci, gde su se on i kolege smenjivali.

„Moj otac je poznavao tadašnjeg konduktera i otpravnika vozova i oni su pokušali da ga zaštite rečima 'to je naš čovek', a to su potvrdili i na suđenju kao svedoci.

Kako su ubijeni?

Grupu otetih, vojnici su dovezli do osnovne škole u Prelovu, zatim isterali iz kamiona, a potom ih udarajući nogama, rukama i kundacima pušaka primorali da uđu u fiskulturnu salu škole.

Za to vreme psovali su im „balijsku majku", a jedan od okrivljenih žrtvu je tukao električnim kablom.

Zatim su ih, držeći uperene puške, primorali da samo u donjem vešu i bosi, ruku vezanih žicom na leđima, izađu iz fiskulturne sale i ponovo uđu u teretno vozilo kojim su došli, pa su ih odvezli u selo Mušići, do jedne spaljene kuće.

Do sada su pronađeni posmrtni ostaci četiri žrtve, među kojima je Demirov otac.

„Pravo da vam kažem, taj osećaj, ja to rečima ne mogu da opišem.

„U jednom trenutku možda sreća što su pronađeni, a drugo... ne znam kako bih vam to objasnio", zastajkujući opisuje Ličina.

„Odrastanje bez roditelja je teško samo po sebi, odrastanje bez roditelja koji je ovako stradao je beleg za ceo život", kaže on.

Na prve sastanke sa tadašnjim crnogorskim predsednikom Momirom Bulatovićem 1994, Demira su kao dete nosili na rukama, a nedavno je on bio jedan od inicijatora rezolucije koju je predložio Skupštini Crne Gore na usvajanje.

Unapred planirano

Država je odgovorna za ovaj zločin, smatra Demir Ličina, jer je znala da se nešto planira, a ništa nije preduzela da se to spreči.

„Ako se zna da je postojala takva informacija mesec dana pre otmice, onda to meni sa ove vremenske distance govori da je to bio dobro osmišljen državni zločin", napominje on.