Muzika i Đorđe Balašević: Od parka, preko klupe, do muzeja - kako region pamti Panonskog mornara

Pre 32 minuta

Dve godine posle smrti, Balašević ima i klupu u Puli , gradu na hrvatskom primorju, njegovo ime (barem nezvanično) nosi i jedan most u Tuzli , gradu u Bosni i Hercegovini, dok u Novom Sadu ima mural - iako je on uništavan nekoliko puta.

„Verujem da ljudi traže načine da iskažu poštovanje - nekad je to nespretno, nekad je to lepo", kaže za BBC na srpskom Jelena Balašević, ćerka Đorđa Balaševića.

Plan je i da Balašević u Novom Sadu dobije i muzej, ali su se pojedini građani protivili da on bude izgrađen u parku .

Park u Podgorici

„Sve smo pričali 'doći ćemo, doći ćemo' i nikako da to zaista učinimo."

„Imao je on neki poseban odnos prema svim gradovima bivše Jugoslavije, pa i prema Podgorici, tako da je lepo što smo mu posvetili park - samo treba da ga čuvamo."

Tog dana u njoj se mogla naći svašta, od Istorij e naroda Federativne Narodne Republike Jugoslavije , preko Priručnika za seksualno i reproduktivno zdravlje , do zbornika radova o Karađorđu, vođi Prvog srpskog ustanka.

Koji tren ranije Vesna je kao jedan od razloga zbog čega voli Balaševića navela i to što je bio „veliki prijatelj Mila Đukanovića i Crne Gore".

Srbiji je taj referendum, naveo je tada Balašević , učinio dobro, jer će „možda suočavanje s vasionskom usamljenošću najzad dovesti i do sagledavanja razloga za tu usamljenost".

„Progovorila je Podgorica, progovorila je Crna Gora, na stotine ljudi je pisalo, sugerisalo da to bude park, jer parkovi traju dugo, a uspomena na Balaševića treba da traje večno", naveo je tada Vuković.

Lična karta: Đorđe Balašević

„Fondacija najviše zastupa ideje koje nam je on za života u mnogo prilika uspeo da prenese o tome kako smatra da bi njegovo delo trebalo da se čuva i na koji način bi trebalo da postoji."

Milan Janić, jedan od Balaševićevih ljubitelja, posle njegove smrti pokrenuo je i ideju da se deonica autoputa od Beograda do granice sa Hrvatskom nazove po kantautoru.

Klupa, mural i muzej

Balaševićev mural uništavan je nekoliko puta - u maju 2021, junu 2022, oktobru 2022, martu 2023. - i to ispisivanjem ustaških simbola i uvreda.

Za to vreme Novi Sad se još od jeseni 2021. sprema za spomen-muzej Đorđa Balaševića u Univerzitetskom parku.

„Ti isti koji se bune protiv muzeja žive tamo gde mural jednom pesniku, nema veze što je on moj tata, svako malo neko šara kukastim krstovima, đavoljim rogovima i ustaškim simbolima", kaže ona.

On je ranije naveo da je Balašević zaslužio da neka novosadska ulica ili most dobiju njegovo ime, ali da on sam nije želeo da mu se „podižu spomenici niti imenuju ulice njegovim imenom", što je grad poštovao.