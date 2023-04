Predsednički izbori: Šta za Crnu Goru znači pobeda Jakova Milatovića nad Milom Đukanovićem

Pre 49 minuta

U predizbornom intervjuu za BBC na srpskom , on je napomenuo da mu je članstvo u EU prioritet, da članstvo zemlje u NATO-u smatra veoma važnim - i tu nema promene.

„Nema sumnje da će ovi rezultati biti veoma destimulišući za birače DPS-a, da će kod njih doći do daljeg opadanja - ne u tako velikim procentima, ali će oni biti značajni", smatra Zenović.

Šta Milatović kao predsednik donosi Crnoj Gori

„Ako predsedničke izbore posmatramo kao lakmus papir za one 11. juna, onda ovo definitivno znači konsolidaciju parlamentarne većine iz 2020, iako će deo kolača svakako otići Evropi sad", navodi Zenović, profesor na humanističkim studijama Univerziteta Donja Gorica.

„Funkcija predsednika u Crnoj Gori ograničena, ali on ipak daje mandat za sastavljanje nove vlade - u tom novom angažmanu, bez kohabitacije, lakše može da usledi formiranje nove izvršne vlasti."

Zenović dodaje da bi Milatovićevom pobedom moglo da dođe i do još jedne promene, a koju naziva „simboličkom".

Đukanović za to vreme tvrdi i da u njegovim stavovima „nema antisrpstva", već da je samo „protiv velikosrpske politike".

Iza kulisa predsedničkih izbora

Tokom jednog od tih vožnji i on je, dodaje, časkom završio šta ima.

„Želim mu da bude uspešan predsednik, jer ako on bude uspešan biće uspešna i Crna Gora", rekao je Đukanović u prvom obraćanju.

Podgoričkim ulicama za to vreme odjekivale su automobilske sirene i vatrometi.

I posle glasanja - glasanje

„Pitanje je da li će se to upravo i desiti, da li će taj vid koncentracije vlasti dopustiti ostali politički akteri", smatra Zenović.

Zenović upozorava da je strpljenje opozicionih birača iz 2020. „negde pri kraju", što znači da će „biti veliki pritisak da se brzo dođe do vlade".

Novinarka Vijesti pokušala je to da ga pita u izbornoj noći, ali su je ometale njegove pristalice , da bi on na kraju rekao da će „biti vremena za pitanja".

„Demokratska partija socijalista će i dalje biti snažan faktor, ali značajno slabiji nego što je bila do juče", smatra Zenović.

„Njen koalicioni kapacitet će biti veoma mali, budući da nije došlo ni do promene retorike, ni do promena unutar same partije."