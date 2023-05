Rat u Bosni i Hercegovini, 30 godina kasnije: Boško i Admira - sarajevska ljubavna priča iz koje se nije mnogo naučilo

Iako je njihov prelazak, prema brojnim svedočenjima bio dogovoren sa obe vojske, krenuli su od hale Skenderije levom stranom reke i stigli samo do mosta Vrbanja.

Do danas za njihovu smrt niko nije odgovarao.

Kako naglašava, sada se ističe to što je Boško bio Srbin, a Admira Bošnjakinja, umesto da se pokaže kakva je bila sudbina svih „civila koji su teško patili u ratu".

„Njihova velika ljubav koju su gajili jedno prema drugom je najveća ljudska vrednost koju bi trebalo da negujemo, a nažalost to ne radimo", dodaje aktivistkinja.

Ljubavnici leže mrtvi pored Miljacke

Da je prvo upucan Boško, pa Admira, koja je dopuzala do njega, zagrlila ga i izdahnula, ispričao mu je očevidac Dino, vojnik koji je u blizini bio na položaju.

S jedne strane, iz Vlade kažu da su srpski vojnici upucali par, ali srpske snage insistiraju na tome da su za to odgovorne vladine trupe predvođene bosanskim muslimanima.

„Baš me briga ko ih je ubio, samo hoću tela da ih sahranim", rekao je devoj č in otac Zijah Ismić.

„To je dokaz da ovo nije rat između Srba i Muslimana, to je rat između ludaka i čudovišta. Zato su njihova tela još tamo", rekao je Admirin otac.

Priča koja je obišla svet, ali na Balkanu nema table

Most se od 1999. zove Most Olge i Suade, jer se Suada Dilberović i Olga Sučić smatraju prvim žrtvama rata na području Bosne i Hercegovine koje su tu izgubile živote.

Nekadašnji most Vrbanja u Sarajevu od 1999. zove se most Suade i Olge

Postojala je inicijativa da se napravi tabla sa njihovim imenima, ali je i tu došlo do politizacije i neslaganja, kaže Snježana Ivandić Ninković.

„Mi bismo u Sarajevu mogli postavljati jako mnogo spomen ploča, ali bi to onda bio grad mrtvih, a ne grad živih", kaže ona, dodajući da je važno čuvati sećanje na takve priče.

Dvorište porodične kuće Brkića, u kojoj su do prošle godine živeli Boškova majka i brat, zaraslo je u šiblje i korov.

Sa njima se najviše družio komšija Radoljub Cvetković Cvele, koji me nenajavljenu srdačno prima u kuću.

On je radio za Ujedinjene nacije, pa otuda nalepnica u selu 17 kilometara udaljenom od Kruševca, objašnjava mi za stolom u dnevnoj sobi na kom su i heklana šustikla i televizor.

„Oni su se zavoleli tako, on Srbin, ona muslimanka, ali ljubav nema granice.

Kako je sve počelo?

„Ja sam otišao u vojsku u Beograd, a on je meni pisao pisma da su se smuvali, to je za Novu `84. na `85. godinu bilo.

„Smatram da to nije bila neka dodata vrednost, to je bio samo nivo kulture i obrazovanja, znak života i tradicije jednog Sarajeva koje je negovalo to, da smo pre svega ljudi, pa tek onda dolazi neki drugi identitet - religiozni ili nacionalni", kaže Snježana Ivandić Ninković.