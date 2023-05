Politika i Crna Gora: Kako posle odlaska dugogodišnjeg lidera preživljavaju stranke na Balkanu

„Ako je on bio apsolutno sve u stranci, onda je veoma teško uraditi bilo šta, ali ako je bio samo jedna komponenta partije lakše ga je zameniti i krenuti novim pravcem."

Mardžori Herši, profesorka Blumington univerziteta u Indijani, koja se bavi političkim strankama i kampanjama, kao veoma značajno pitanje dodaje i to koliko su obezbeđeni redovni prihodi novca i sredstava za funkcionisanje.

O odlascima lidera

Do trenutka objavljivanja teksta Drašković nije odgovorio na pitanja BBC-ja na srpskom o budućim planovima i do kada će ostati na čelu stranke.

Sa te funkcije povukao se u novembru 2022, rekavši da je to „nekada je moralo da se desi".

„Novi tim je preuzeo kormilo nad sistemom koji je postojao, malo podesio nove koordinate funkcionisanja i to sada sve ide svojim tokom", kaže.

„Većina partija funkcioniše samo do sledećih izbora, ne gledaju dalje od toga, niti to mogu, jer ne znaju da li će biti na vlasti - koja je poenta gledati deset godina unapred ako za pet godina sve izgubite."

Smena dugogodišnjeg lidera, dodaje, može da dovede do perioda „vakuuma liderstva" u kom se ljudi bore za moć.

„Ako je revolucijom, onda je novi lider često neko sa potpuno druge strane političke sfere, ako je zbog bolesti ili smrti, onda uglavnom dolazi do politike kontinuiteta, a ako je posle skandala, naslednik je često neko iz drugog krila iste partije."

„Onda političari menjaju pravila kako bi ostali na vlasti i koriste sistem za to, a svaki političar želi da ostane na vlasti što je duže moguće.

„Kada u takvim okolnostima dođe do promene, teškoće koje i stranka i zemlja imaju u pronalasku novog lidera su daleko, daleko veće."

Situacija u Crnoj Gori

Međutim, to ne znači da za poslednjih godina institucionalno paralizovanu Crnu Goru zasigurno predstoji politički miran period.

„To Crnu Goru do sada nije krasilo", dodaje kratko.

Taj se proces, kaže, može bez greške pratiti sve do današnjih dana.

Zenović političku situaciju u to vreme naziva „sistemom jedne dominantne partije", koja „uzima više od 50 odsto glasova i koristi državne resurse".

Međutim, 1997. dolazi do velikog rascepa u redovima DPS-a, kada Milo Đukanović i Momir Bulatović, dojučerašnji bliski saradnici, postaju neprijatelji.

„Sa tim rascepom de fakto dolazi do dvopartizma, koji traje sve do referenduma o nezavisnosti od Srbije 2006. godine", navodi Zenović.

„Nakon toga se vraća period sa jednom dominantnom partijom, ali koja sada uglavnom ima od 35 do 45 odsto glasova".

Kako je u Srbiji i regionu

Slobodan Milošević, nekadašnji predsednik Srbije i Savezne Republike Jugoslavije, lider Socijalističke partije Srbije bio je od 1990. do 2006. godine.

Slavica Đukić Dejanović, visoka zvaničnica socijalista, kaže da je on u SPS-u „zaista bio najveći autoritet".

Milošević je na čelu SPS-a bio od 1990. do smrti 2006. godine

Vučić je do sada više puta najavljivao da će napustiti čelo naprednjaka, ali se to do sada nije dogodilo.