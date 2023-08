Bosna i Hercegovina: Ima li zdravog života posle psihijatrije, ljubavna priča Emine i Mustafe iz Olova

Pre 36 minuta

Skoro sedam godina kasnije, Hadžići žive skromno, on radi, a ona se bori da nađe posao u malom mestu gde svi znaju njihovu prošlost.

„Nikog nisam ni ubila, ni udarila, nisam nikom zla nanela, ali sam trpela i to me je kasnije stiglo", kaže 37-godišnja Emina.

Rat i porodično nasilje

On je završio višu školu za stolara, a onda još dve godine na Pedagoškoj akademiji.

Ne želi da se priseća perioda od 1992. do 1995. godine kada je bio deo Armije BiH, jer mu se onda te slike pojave kroz san.

Mustafa je ponosan na jedinicu kojoj je pripadao - tvrdi da nije bilo zločina prema civilima, niti je on osećao mržnju.

Kako kaže, umela je da se od buke i svađe u kući skloni u ćošak sobe, a kad ne bi mogla ni to da trpi, odlazila je u bolnicu.

„Želim svakoj ženi koja je pala u depresiju da poručim: to je stanje iz koga se svako može izvući, samo treba da bude jaka, snažna, hrabra i da kaže `ja to mogu, hoću i želim`.

„Ja sam to uspela uz pomoć Mustafe, ali i sama", napominje ona.

Mustafa na ruci ima istetovirane datume kada je bio vojnik Jugoslovenske narodne armije - od 4. 8. 1985. do 19. 9. 1986.

„Imam četiri dijagnoze: PTSP (posttraumatski stresni poremećaj), srednje teška depresija, zavisnik od hipnotika i granični poremećaj ličnosti", kaže on.

Vizita na psihijatriji

„Pitaju me `kako si ti, Mustafa, kako si spavao`, ja kažem `dobro`, i oni `hajmo sledeći`.

„Pita Fehima, on kaže dobro je, onda ide Edin, on kaže `meni je žena napravila sir`, onda Muharem koji pita `doktorice, imaš li šta za potenciju`", prepričava Mustafa.

Do prvog susreta, on je o Emini već znao sve, raspitao se i saznao da je iz problematične porodice i da ima brak iza sebe, ali mu to nije smetalo.