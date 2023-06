Izbori u Crnoj Gori: Šta su ekonomske reforme donele građanima i kako utiču na zdravstvo

Pre 45 minuta

On joj je „kako-tako pomogao" da živi bolje, ali usled inflacije to i dalje „nije dovoljno da živi bez ustezanja", objašnjava penzionerka za BBC na srpskom, dok u jednom od parkova glavnog grada Crne Gore odmara od šetnje.

Više novca u džepu, manje u državnoj kasi - da li je održivo?

„Meni to deluje nerealno - daj Bože da se pokaže da ja nisam u pravu, ali ne verujem u to", priča starija Podgoričanka, odmahujući šakom na kojoj nosi veliki srebrni prsten.

On tvrdi da su „novoj vladi (Dritana Abazovića) ostavili nikad stabilnije finansije i punjenje budžeta čijim se efektima danas hvali, iako je to uspeh prethodne vlade i lidera Pokreta Evropa sad".

Uticaj na preduzetnike: 'Povećanje zarada koje poslodavce košta minimalno'

„Dosta nam je ovo pomoglo, došli smo do značajnog povećanja neto zarada, a da je to firmu u bruto iznosu koštalo minimalno", opisuje Dragićević.

„Primera radi, ako smo nekom zaposlenom povećali platu za 100 do 200 evra, nas je to dodatno koštalo tek 15 ili 20 evra", pojašnjava na primeru.

„Imate taj deo bruto plate do 700 evra koji nije oporezovan, pa ako kažemo da neko sa platom od 1.000 evra ima 15 odsto poreza na platu, to je samo za onaj deo od 700 do 1.000 evra, pa ispadne negde oko 27 evra", pojašnjava on.