Parlamentarni izbori u Crnoj Gori: Trka bez pravog pobednika, stranke znaju samo sa kim neće u koalicije

Pre 23 minuta

„Nikada se nije desilo da vanparlamentarna stranka, koja postoji deset meseci, pobedi one koji su uzurpirali resurse", rekao je u izbornoj noći lider Pokreta Milojko Spajić.

Preliminarni rezultati parlamentarnih izbora u Crnoj Gori

Kiseli osmesi, čelik i prevaspitavanje

„Niko nema monopol da formira vladu bez ozbiljnih kompromisa i, ako neko želi da ide s Demokratskom partijom socijalista i izopštava srpski narod, onda to vodi ozbiljnoj nestabilnosti.

Koje su kombinacije za sastavljanje vlade moguće?

Iako bi po brojevima mandata ova opcija bila izvodljiva, Spajić sada na nju ne želi da pristane, razočaran dovođenjem u vezu sa Do Kvonom, uhapšenim korejskim kraljem kriptovaluta.

Lidera Demokrata Aleksu Bečića čeka težak zadatak promišljanja da li da ostane veran sadašnjem partneru, sa kojim već ima dugogodišnji odnos koji se kretao od navodno čvrste saradnje, do javnih svađa i optužbi.

Šta je prelomilo izbore?

„Čini mi se da ljudi ovoga puta nisu prihvatili socio-ekonomske teme i obećanja, deluje mi da se i njima činilo da je to bez utemeljenja.

„Pokret Evropa sad su pobednici ovih izbora, ali je to nešto poput pirove pobede, jer će morati da trguju i prave kompromise ako žele da vladaju, a to bi moglo da poništi efekat njihove platforme."

„Mislim da je afera sa Do Kvonom naštetila PES-u, oni su svakako izgubili zamah tokom nedelja uoči izbora."

U poslednjoj nedelji predizborne kampanje, članovi tehničke vlade Dritana Abazovića dovodili su u vezu lidera PES-a Milojka Spajića sa Do Kvonom, korejskim kraljem kriptovaluta koji je ranije uhapšen u Crnoj Gori.

„Mislim da ovo nije afera u vezi sa Do Kvonom, već izražena negativna kampanja protiv nas.

Izbori na kojima su se samo delile karte - igra tek počinje

„Ono što deluje izvesno je to da nećemo imati vladu do samog isteka zakonskog roka za njeno formiranje i to će biti jedna od najtežih faza na crnogorskoj političkoj sceni."