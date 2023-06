Izbori u Crnoj Gori: Da li je lakše glasati protiv, nego za

Pre 41 minuta

U nedelju, makar jedan deo dana nije bio tu, jer je pošao da ispuni „građansku dužnost", priča on za BBC na srpskom.

Do najniže izlaznosti u prethodnih 17 godina u Crnoj Gori došlo je zbog tri glavna razloga, smatra Miloš Bešić, metodolog i profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu.

Za i protiv: Kako je odlazak Mila Đukanovića uticao na izlaznost

To im je pošlo za rukom tokom ta dva izborna procesa, kada je odziv glasača bio iznad 70 odsto.

„Onog trenutka kada je on otišao u političku penziju, izgubila se i motivacija kojom su oni decenijama hranili birače jer nisu predstavljali neke konkretne politike, već su samo govorili da je neophodno da DPS i Đukanović odu", pojašnjava ona za BBC na srpskom.

„Te ljude ne možete sada preko noći da prebacite na neku drugu priču koja će ih motivisati, pa možemo reći da Đukanović i dalje ima uticaj na izbore, kako god neko to video pozitivno ili negativno", opisuje.

„Ipak verujem da je ljudima lakše da glasaju za nešto, zbog toga što je opcija 'za' ili 'da', pobedila i na referendumu za nezavisnost Crne Gore 2006, a mislim da je to najznačajniji izbor koji su ljudi dosad napravili", objasnio je za BBC na srpskom.

Brojne liste, teme iste

„Sada imamo rast podrške za sve nacionalne manjinske partije, a to je znak da se manjinsko biračko telo homogenizuje oko manjinskih nacionalnih struktura i da to rade iz osećaja ugroženosti u društvu.

Jesu li se birači umorili od izbora u Crnoj Gori?

„Ne znam, Boga mi, da me ubiješ", smeje se ovaj mladić.

On smatra da je apstinencija 45 odsto birača „možda i glavna poruka ovih izbora".

Ima i drugih, poput politikološkinje Daliborke Uljarević, koji smatraju da često ponavljanje izbornih procesa nije presudno uticao na one birače koji su u nedelju rešili da ostanu kod kuće.

„Ako im je stalo do nečega, ako cene da mogu da utiču i da to nečemu doprinosi, oni će to raditi, čak i da se izbori ponavljaju mnogo češće", smatra direktorka Centra za građansko obrazovanje.