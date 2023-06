Intervju petkom: „Zabrinut sam i uplašen šta će biti s Crnom Gorom“, kaže Filip Vujanović

„Trebalo bi naći načina da pobednik proba da ostvari ono što je obećao, da se vidi da li je to moguće ostvariti u crnogorskom društvu.

„Poznajući kako funkcioniše crnogorski budžet, to će biti jako teško i izazovno, iako iz sve snage navijam da se dogodi, jer bi bilo dobro za sve građane", kaže Vujanović u razgovoru za BBC na srpskom.

„Mi smo bili država koja je imala jasan pravac razvoja, bila dobar sused svima, pouzdan partner, a sad postajemo problem regiona, pre svega u ekonomskoj sferi, ali i kroz sferu oslabljenih institucija", kaže on.

'Velika koalicija'

„To je bilo jako privlačno i učinilo ih je pobednikom po broju mandata, ali ih je obavezalo i da to sve izvrše."

Zbog toga Vujanović tvrdi da bi šansu za formiranje vlade trebalo dati Milojku Spajiću, lideru PES-a, kao i da bi on trebalo da najpre razgovara sa drugoplasiranim DPS-om.

Bilo bi ti svojevrsno formiranje „velike koalicije" dve stranke, iako je PES do sada tvrdio da sa DPS-om ne želi da pregovara.

„Ja taj scenario doživljavam kao najveću šansu Crne Gore, to bi bilo najbolje za zemlju.

U takvoj atmosferi, crnogorski izbori doneli su manju izlaznost birača nego ikada do sada.

„S jedne strane, to je posledica vidljive zasićenosti izborima - ljudi su se umorili od glasanja.

'Turbulentni Balkan' i Otvoreni Balkan

Vujanović je bio važan deo crnogorske, ali i jugoslovenske politike kroz godine u kojima se nekadašnja država menjala - od ratova u susedstvu, imena Jugoslavije, do mirnog raspada Državne zajednice Srbije i Crne Gore.

Za projekat Otvoreni Balkan, čiji je proklamovani cilj ekonomsko povezivanje zemalja ovog regiona, on će reći da je slika upravo turbulentnog Balkana u kome se podele produbljuju, a ne premošćavaju.

„Ja sam veliki protivnik Otvorenog Balkana jer on pokazuje da smo mi, u negativnom smislu, i dalje na Balkanu.

„Za mene je oduvek bio prioritet rekonstrukcija pruge Beograd - Bar, to bi moglo da se uradi iz sredstava koje opredeljuje Evropska unija.

Šta rođeni Beograđanin misli o Srbiji

„Mi smo u mnogo čemu dva bliska naroda i trebalo bi da to valorizujemo kroz bliske odnose."

Tvrdi da je u predsedničkom mandatu kvalitetno sarađivao sa srpskim liderima koji su se menjali i donosili drugačije politike - Borisom Tadićem do 2012. godine, Tomislavom Nikolićem do 2017. godine, pa i Aleksandrom Vučićem.

Saveti 'političkom penzioneru'

Prestanak počasne funkcije bivšeg predsednika za Filipa Vujanovića znači da na to mesto dolazi novi „politički penzioner".

„Ja nisam imao takvu ambiciju, ali cenim kada se to radi i biće prilike da me pomene na nekim mestima - pa da vidim kako me je doživljavao", kaže Vujanović uz široki osmeh.