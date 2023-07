Balkan i književnost: Miroslav Krleža, „hodajuća enciklopedija i putujući fakultet“ oko čijih stavova se i dalje lome koplja

To je samo jedan od brutalnih citata pisca Miroslava Krleže čiji stavovi i četiri decenije posle smrti izazivaju brojne rasprave.

Nevoljeni prorok

„Srbima su Hrvati kao Baba Roga, i Hrvati Srbima - potrebni radi unutrašnje dominacije, to se fantastično dobro vidi danas.

„A Krleža je to prozreo i on je, za razliku od drugih, otišao u Beograd više puta i pokušavao delovati, metaforički govorim, i kao srpski pisac", kaže Bogišić.

Pilić podseća na Krležinu izjavu „gde on sam govori da je izazvao stavovima neprijatelje svuda".

`Za Hrvate sam od početka bio Srbin i unitarista, za Srbe sam bio frankovac i ustaša, za ustaše opasan marksista i komunista, za marksiste salonski komunista, za klerikalce i vernike antihrist koga treba pribiti na sramni stub, za malograđane sam kriv posle rata što je do svega ovog došlo, za komuniste sam kriv što nisam došao u partizane, za vojnike zato što sam antimilitarist, za antimilitariste zato što sam boljševik."

Od crkve do komuniste

Časopis je bio zabranjen, a Krležu je policija nadzirala sve do kraja Drugog svetskog rata.

Sve te ponude je redom odbijao - i one koje su dolazile lično od ustaškog poglavnika Antu Pavelića.

Podrška je svima pokazana i za doček 1945. u Beogradu, kada je pred 700 zvanica Tito pozvao Krležu kako bi svi dobili poruku da je on njegov prijatelj.

„Bila je to `jedna posebna intelektualna simbioza` koja je potrajala do smrti: bilo je to prijateljstvo dvojice ljudi koji su znali da se u mnogim manje važnim stvarima nisu složili, a i nisu mogli složiti, ali su preko toga prelazili radi viših ciljeva.