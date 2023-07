Meša Selimović: Sedam manje poznatih detalja iz biografije slavnog pisca

Pre 1 sata

Šekspirovsko književno delo

Više o dervišima

Životni put

Među osnivačima lista Oslobođenje

Zbog razvoda i ljubavi izbačen iz Partije

U njenom slabom tijelu lijepog lica bila je tolika snaga volje i toliko hrabrosti, da me uvijek zaprepašćivala: ona me branila od nevolja 'života, štitila od njegovih grubosti, hrabrila kad mi je bilo teško pred teškoćama pisanja, vjerovala u mene kad su svi sumnjali, usmjeravala me svojom fantastičnom intuicijom, moju tvrdoću korigovala svojom mekoćom, hranila me svojom ljubavlju.