Politika i bezbednost: Kako je KEBS postao OEBS, međunarodno telo koje je otoplilo odnose Istoka i Zapada

Pre 41 minuta

Bilo je to prvi put da su se predstavnici sukobljenih blokova našli za istim stolom u hotelu Finlandija u Helsinkiju .

Vetrovi promena

Ideja o jednoj ovakvoj konferenciji stigla je iz Moskve još 1954, ali je naišla na ćutanje Zapada sve do 1970-ih, objašnjava Latinović.

Epizoda Beograd: 'Koliko košta karta do KEBS-a?'

„Bio je to način da se Jugoslaviji oda priznanje za doprinos u pregovorima i Završnom aktu i mi smo se ponosili što smo domaćini.

„Karte za gradski prevoz su se u to vreme kupovale kod vozača i nije se govorilo koliko je karta do te i te stanice, već koliko košta (karta) do KEBS-a, sve je bilo u znaku tog važnog sastanka koji je trajao devet meseci", priseća se ona.