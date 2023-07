Severna Makedonija, Balkan i zemljotres: Kako se Skoplje uzdiglo iz ruševina i pomirilo svet pre 60 godina

Dvoumeći se da li je sat pokvaren ili je vreme zaista stalo, bacam pogled u suprotnom smeru, ka satu na levom ručnom zglobu, a on pokazuje „15.47".

„Nije on tu da pokazuje vreme, nego da se ne zaboravi zemljotres", dobacuje mi uz širok osmeh omanji, tamnoputi čovek u kasnim četrdesetim godinama, videvši da tragam za odgovorom.

Njen otac je u tom trenutku bio u dnevnoj sobi, spremao se za posao, otrčao je do prozora i „video kako se susedne zgrade ruše".

„Shvatio je o čemu se radi i došao do sobe da nam kaže da se ne plašimo, a kada je otvorio vrata, video je ispred sebe provaliju - taj deo stana se skroz srušio, a majka i ja smo bile pod ruševinama", priseća se ova Skopljanka.

„Bio je ovo svakako najvažniji projekat saradnje među zemljama koje su bile na različitim stranama tokom Hladnog rata, a UN su podržale ovaj projekat više nego bilo koji drugi u to vreme.

„To je stvarno pokazalo želju sveta da bude ujedinjeniji, pa se zbog rekonstrukcije Skoplja došlo od toga da se čekalo ko će prvi pritisnuti dugme (za nuklearni napad) do želje da svet bude više homogen i da se mirom prevaziđu podele", napominje stručnjakinja za BBC na srpskom.

'Od Skoplja ni 'S' nije ostalo'

„U 5.15 došla je tačno do mog kreveta da uzme toplomer, a dva minuta kasnije počela je cela zgrada da se ljulja i da krcka.

„Kako je moj krevet bio do prozora, parčići stakla su počeli da padaju po meni i sestra se vratila, brzo me zgrabila i stavila me je ispod okvira od vrata, koji su u bolnici bili jako široki", seća se scena od pre 60 godina 74-godišnja Skopljanka.