Prvi svetski rat: Ko je bio Gavrilo Princip okidač Velikog rata, borac za slobodu, terorista

„Istorijski, on je duh, maglovita ličnost.

„Za razliku od ostalih istorijskih ličnosti od Julija Cezara do Ilona Maska, koje imaju pisma, dnevnike, slike, beleške sa sastanaka, bilo koju vrstu istorijskih izvora koje ih opisuju, on nema i zato ga je teško definisati", kaže Tim Bučer, britanski novinar koji je objavio knjigu „Okidač: U potrazi za ubicom koji je svet doveo do rata", za BBC na srpskom, za BBC na srpskom.