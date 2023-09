Jugoslavija i avioni: Nesreća na crnogorskom Maganiku budi jeziva sećanja i pola veka kasnije

Pre tačno pola veka, avion Jugoslovenskog aviotransporta (JAT) krenuo je iz Skoplja do Podgorice, tadašnjeg Titograda, ali tamo - nikada nije stigao.

Od siline eksplozije poginulo je svih 35 putnika i šest članova posade i to se smatra jednom od najvećih avionskih nesreća u Jugoslaviji.

Rastali su se kod Studentskog grada u Beogradu, ona mu je mahnula, ne sluteći da će im to biti poslednji susret.

Jezive scene u kamenim vrletima

„Leševi su bili razbacani na oko 200 do 300 metara, to je sve trebalo pokupiti, svaki detalj.

Sa obližnjeg Međeđeg vrha, koji je najviši na masivu Maganik, moguće je videti ostatke aviona na Babinom zubu, kaže planinar Ivan Savić koji je istraživao nesreću, ali i fotografisao same litice.

„Tamo su deo krila, delovi motora, ima sitnih žica, to se i dalje sve može videti", kaže Savić.

Kakav je tamo teren, najbolje opisuje novinski izveštaj do kog je Savić došao, objavljen neposredno posle tragedije.

„Isto tako, ekipe spasilaca i seljaci iz okolnih katuna nisu večeras uspeli da stig n u do mesta nesreće ", piše u vesti iz Titograda od 11. septembra 1973.

Kako je došlo od nesreće?

„U 90 odsto slučajeva je ljudski faktor, ali uz to, oni jednostavno nisu imali sreće, toliko se stvari namestilo tad", kaže Baranin.

To je samo jedan od izazova sa kojima su se suočili.

Oni su iste večeri došli na mesto nesreće, zapalili vatre da rasteraju lešinare i zveri i čekali do sutradan dok službe obave uviđaj i ne transportuju ostatke tela.

Nikola Vojvodić uoči tragedije, sticajem okolnosti Persida čuva ovu sliku fotografisanu pred kobni let

„Čovek nam na kraju kaže `za nas je to neko sveto mesto` i to vam govori o shvatanju ne samo nesreće, već i kolektivne traume", ističe ona.

Uviđaj

„To je bila, u to vreme, najveća avionska nesreća - ne po broju poginulih, koliko po oštećenjima koja su bila na telima", kaže Kuliš za BBC na srpskom.

Na osnovu pregleda i analiza, utvrdili su kako je došlo do tragedije nadomak Kolašina.

„Kad je udario delom trupa aviona i neposredno ispod kljuna, došlo je do strašne dekompresije, tako da su svi meki delovi tela pošli napolje, ostala je samo koža u većini slučajeva.

Najpre je trebalo iz vrleti i šume transportovati posmrtne ostatke do najbližeg naselja pa tek odatle u Podgoricu.

Identifikacija

Istražitelji su mu postavili pitanje da li je pilot imao moždani udar ili infarkt, ali on na njih nije nije mogao da odgovori u takvim okolnostima, dodaje.

„Bio je slučaj kad smo našli ruku jedne žene, došao je njen otac i rekao 'nije to ruka moje ćerke, jer su njeni nokti bili jako negovani'.

„Na kraju je ispalo da to jeste ta devojka, koja možda nije uspela taj dan da nalakira nokte kao inače", prepričava Kuliš.

Vest o pogibiji

Iako joj je govorio da „u pilotskoj kući smrt lebdi iznad", verovao je da on ne može da pogine, jer „avion ima dva motora".

To nije pomoglo.

Tog jutra je, kaže, on tu karavelu iz Zagreba doleteo u Beograd.

„On mi kaže: 'E Rade, danas mi se nešto ne leti, nešto sam slabe volje, ajde ti odradi ovo Skoplje i Titograd umesto mene', ja kažem: 'Ne mogu, dosta mi je i ovaj moj let'.

„Pozdravim se sa njime, on ode i više ga nisam video", opisuje Ljubinović rastanak sa drugarom i komšijom.

Drugačija avijacija

Posle niza obuka, on se zaposlio u JAT-u početkom sedamdesetih, najpre kao kopilot na modelu aviona konver, a kasnije i na karaveli.

Kopilot je važan u avionu, opisuje Ljubinović, jer je dužan da obavi pripreme za let sa kontrolom leta, ode u meteo službu, proveri ispravnost sistema u avionu i kokpitu, da bi sve bilo spremno kad dođe kapetan.

„U svakoj kompaniji je primarna bezbednost, pa onda ništa, ništa, ništa, zatim redovnost, udobnost i tek na kraju ekonomija, međutim kod nas je u to vreme bila prvo ekonomija, pa sve ostalo", opisuje Ljubinović koliko je tadašnja jugoslovenska avijacija bila drugačija od ostalih.

Bar tri greške

„Prvo, kontrola letenja nije bila upoznata sa situacijom i nije bila precizna kad je reč o poziciji, dalje kopilot je pogrešio i krenuo u spuštanje bez spoljne vidljivosti, ne znajući da li je u kotlini ili iznad brda i treće, kapetan se verovatno nije umešao da to spreči", kaže Ljubinović.

Sprovedena je i zvanična istraga i vodio ju je, između ostalih Zlatko Vereš, dugogodišnji stručnjak Komisije za ispitivanje udesa u vazduhoplovstvu, koji je to kasnije objavio u knjizi „Kad motori utihnu" .

Kao uzrok udesa navodi se udar o prepreku do kog je došlo zbog spuštanja ispod minimalne bezbedne visine na ruti od strane posade.

Brojne kontroverze

U niz kontroverzi ubraja se i to što je u avionu bila i jedna osoba više, koje nije bilo na spisku putnika, a do danas se ne zna ko je to bio.