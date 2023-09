Slovenija: Metelkova, kulturna, umetnička i aktivistička oaza Ljubljane slavi 30. rođendan

Pre 49 minuta

'Drugi dom'

„Sviđa mi se muzika i to što ima dosta ljudi od kojih možeš svašta da naučiš - tu ti je, zapravo, škola", govori Nives Lovec, 24-godišnja muzičarka, za BBC na srpskom.

Od 14.000 kulturnih događaja koji se održe svake godine u glavnom gradu Slovenije, oko 1.500 se organizuje u Metelkovoj - od umetničkih izložbi, pozorišnih predstava i predavanja, preko radionica i koncerata, do književnih i filmskih večeri.

Kasarnu je izgradila austrougarska vojska u periodu od 1882. do 1911. godine .

Kulturno rađanje Metelkove

„U to vreme se budio i LGBT pokret, sve se više liberalizovalo kad se prešlo iz komunizma u demokratiju, ali osim par studentskih klubova, nije bilo mesta za umetnike, ateljee i ništa nije bilo sređeno", kaže Babić.

'Držim vas za reč'

„Sam projekat nije bio za stanovanje, ali su neki ljudi zauzeli pozicije i spavali kao što i danas ima ljudi, bilo po ateljeima ili imaju svoje sobe", kaže on.

Muzika je tu da spaja

„Kroz pank scenu i politički aktivizam, koji dolazi uz to, postao sam aktivniji i u organizovanju diskusija i filmskih večeri", kaže Kovačević, magistar kulturologije, za BBC na srpskom.

„Nisam mogao, da verujem kakvo je to mesto, sve mi je bilo totalno otkačeno", priseća se audio inženjer.

Supkultura, organizacija i politika

Iako se dobar deo programa i sadržaja Metelkove oslanja na muziku, sociološkinja, koja je ovaj skvot prvi put posetila 1998, kaže da osnovna težnja nikada nije bila da postane supkulturno mesto, već da se to desilo „organski".

Tako je došlo i do otvaranja ove autonomne zone ka većem broju ljudi i izlasku iz takozvane faze geta.

Nemoguća umetnička vizija

„Mi bismo tada bili zadovoljni i manjim, ali smo se vodili vizijom da uvek treba nemoguće zamisliti - i jesmo, evo već 30 godina je to", govori ljubljanski umetnik za BBC na srpskom.

Na mlađima Metelkova ostaje

Iz Skoplja u Metelkovu

„Rekao sam devojci da me vodi odmah tamo, hteo sam da vidim šta je to", govori radnik obezbeđenja koji se u Ljubljanu doselio naredne godine.

Do rođenja deteta je i do četiri puta nedeljno posećivao skvot, a sada ide makar jednom do dva puta.