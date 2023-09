Rat u Jugoslaviji: Kontroverzna smrt admirala besprekorne biografije, ko je bio Vladimir Barović

Ne bi to bila samo drama ili psihološki triler, već priča o kraju jednog života, jedne mornarice i jedne države.

'Za ponos Crnoj Gori'

Vujanović na to kaže da je njemu „bitno da je on iznad svega pokazao da je veliki čovek.

„Nije važno koje je nacionalnosti kad je njegov čin veličanstven s aspekta potrebe da se sačuvaju životi onih koje je on trebalo da bombarduje, torpeduje i čini sve da uništi taj prostor.

„Barović to nije želeo u ime bilo čega", smatra Vujanović.

Kako je tekao put oficira i mornarice?

„Bila je to vrsta lagodnog roda, nosili su bele uniforme. Modernim jezikom rečeno, kopnena vojska je bila rudarski posao, a mornarica i vazduhoplovstvo kao programeri", kaže Crnogorac.

Kao mlad starešina, u komandi Vojnopomorskog sektora Boka bio je na različitim funkcijama od 1966. do 1987. godine, gde je na kraju bio načelnik Odseka za pomorske i obalske snage Komande Vojnopomorske oblasti.

Tamo je Barović vodio Komandno-štabnu školu taktike i operative ratne mornarice do 27. septembra 1990. godine.

Dok je on skupljao zvezdice na epoletama, Jugoslavija je postajala sve manja.

Nekoliko meseci kasnije, to će učiniti i Hrvatska, proglasivši nezavisnost juna 1991, na osnovu referenduma iz maja te godine.

Postaje pomoćnik komandanta Vojnopomorske oblasti za pozadinu do 29. juna 1990. godine i komandant Vojnopomorskog sektora Pula do 28. septembra 1991. godine.

Položaj JNA 1991.

Biti oficir JNA u to vreme nije bilo nimalo jednostavno, svedoči Boško Antić.

„JNA se tada našla na udaru secesionističkih snaga, razapeta između sopstvenih obaveza i komandnog kadra koga je predstavljalo Predsedništvo SFRJ - imali smo kolektivni organ za komandanta, a to za vojsku nije dobro.

„Zbog toga je dolazilo do sporih odluka i nereagovanja na vreme.

Nije bilo jednostavno u to doba biti ni rukovodilac, ni običan vojnik.

„To je vreme Ante Markovića (poslednji premijer bivše SFR Jugoslavije), imali smo plate 2.000-3.000 maraka, to je bila labudova pesma čitave države, živeli smo kao da sutra ne postoji.

Sve to se odražava na vojnike: zabranjuje im se da napuštaju kasarne, hrvatske vlasti isključuju im vodu i struju.

Borbu lokalnih Srba u zaleđu primorskih gradova Hrvatske JNA je „zdušno podržavala", kaže on i navodi da se mornarica sklanja u kasarne, na ostrva poput Visa koje je bilo istureno komandno mesto.

U to vreme, glavni junak naše priče Vladimir Barović je na severnom delu primorja, u Puli, važnom strateškom mestu, kao komandant garnizona.

„Ipak, on se snažno protivio zapovestima za razaranje Pule, hrabro je odbio naredbu, pregovarao sa pulskim gradonačelnikom Lučanom Delbijankom i spasio grad", naveo je lokalni zvaničnik Matija Tomac .

On je i predložio da Barović posthumno, 2023. godine, postane počasni građanin Pule.

Prekomanda na Vis

„Međutim, on je tada odlazio na razgovor kod načelnika Generalštaba za postavljenje na novo mesto, a kad se uveče vratio na Vis, uradio je ono što je uradio", kaže Antić i nakratko zastane.

„Međutim, mi smo mi ubeđeni da je to pismo falsifikovano i da to nije Barović tako napisao, da je razlog što je bio rat, kao savesni starešina - možda je on poštovao Hrvatsku, ali je poštovao i Crnu Goru, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu", kaže Antić.