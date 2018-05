Sredinom devedesetih, Minog se uspešno rešila imidža stidljive muškarače koji je zaradile zbog uloge Šarlin. Hit „Can't Get You Out Of My Head" iz 2001. godine ostao je najslušanija pesma čitave decenije, a Kajli je osvojila razne nagrade, uključujući i nagradu Gremi.