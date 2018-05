Image copyright Getty Images Natpis na slici Peto dete u šestoj deceniji života

Pedesetčetvorogodišnja glumica Brigit Nilsen objavila je da čeka bebu sa suprugom Matiom Desijem.

Ovo je peto dete danske glumice i prvo dete sa sadašnjim mužem sa kojim je u braku od 2006. godine.

Glumica je poznata po ulogama u filmovima „Roki Četiri" i „Kobra" u kojima joj je partner bio Silver Stalone, za koga se i udala 1985. godine.

Nilsen je imala i uspešnu karijeru modela. U magazinu Plejboj se pojavila nekoliko puta.

Nilsen svi pamte po učešću u rijaliti programu Veliki brat. Sezonu 2005. godine završila je na trećem mestu.

Tri godine kasnije, učestvovala je u rijaliti programu Celebrity Rehab sa doktorom Druom, programu u kome zvezde pokušavaju da se skinu sa droge i alkohola.

Nilsen je učestvovala i u nemačkoj verziji programa Strictly Come Dancing, a pobedila je u nemačkoj verziji I'm a Celebrity Get Me Out of Here2012. godine.

Sada se pridružila ženama koje su postale majke nakon četvrte decenije života, uključujući Dženet Džekson i Rejčel Vajs.

Image copyright Getty Images Natpis na slici Vajs i Krejg su zajedno već osam godina

Četrdesetosmogodišnja Vais je u aprilu objavila da čeka bebu sa mužem Danijelom Krejgom.

Pedesetogodišnja Dženet Džekson je ove godine dobila prvo dete.