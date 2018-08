Image copyright PA Natpis na slici Dedi poseduje 826 miliona dolara, prema Forbsu

Paf Dedi je danas drugi najbogatiji reper, koji ima modnu liniju, televiziju i kompaniju koja proizvodi votku.

Ali, otkrio je da je jedan od najboljih perioda u njegovom životu bilo leto provedeno u zajednici Amiša u Lančesteru u Pensilvaniji.

Tokom dvomesečnog boravka brao je bobice i naučio da muze krave.

„To je jedna od stvari koja mi je pomogla da shvatim ko sam", rekao je on za američki šou koji vodi Džimi Kimel.

Zajednica Amiša u Sjedinjenim Američkim Državama je poznata po tome da ne koriste savremene tehnologije i da se trude da očuvaju tradicionalni način života.

Oni se jednostavno oblače, žive bez telefona i struje, a koriste konje za poljoprivredu i prevoz.

„To je šansa da stvarno pobegnemo i živimo bez elektronike", objasnio je Dedi. „Zaista vas uče kako se jednostavno povezati."

Image copyright Getty Images Natpis na slici Oko 250. 000 Amiša živi u Americi i Kanadi

Zvezda, čije je pravo ime Šon Kombs, odrastao je u Njujorku. Završio je u Pensilvaniji nakon što je njegova majka Dženis kontaktirala The Fresh Air Fund, neprofitnu organizaciju koja omogućava besplatan odmor za decu iz zajednica sa niskim prihodima.

Prisećajući se vremena koje je proveo sa Amišima Paf Dedi kaže: „Morao sam da muzem krave, sakupljam bobice. Bilo je puno posla."

„Sećam se da smo jednom išli u crkvu i tamo smo raskošno jeli. To me je naučilo da se izgradim odnos prema porodici. Jahao sam okolo na konju svuda."

„Sada imam Bentlija", šali se on.

Zapravo, Kombs je drugi najbogatiji umetnik u hip-hopu, prema magazinu Forbs, vredi 825 miliona dolara.

Osim sopstvenih hitova, uključujući i I'll Be Missing You i Been Around The World, izdavačka kuća Bad Boy je prodala više od 500 miliona albuma širom sveta. Paf Dedi je trenutno jedan od sudija na američkom šou The Four.

Ali Kombs kaže da ne zna da li su njegovi domaćini Amiši upoznati sa njegovim uspehom.

„Nisam imao načina da ostanem u kontaktu sa njima", rekao je, dodajući: „Stalno razmišljam o njima. I ja sam samo čovek, pitam se da li znaju, znate, u šta sam odrastao. Možda i ne znaju."

Ovaj 48-godišnjak kaže da želi da stupi u kontakt sa porodicom Amiša.