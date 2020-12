Interseks ljudi i njihove priče: „Bila sam dečak koji je dobio menstruaciju“

Ali kad sam imala 14 godina, nagovorila sam ih da me odvedu do ginekologa.

Žensko dete, na primer, može da ima eksterne genitalije sa muškim obeležjima. Može da ima klitoralnu hipertrofiju. Da bi se dovelo do uobičajenog ženskog izgleda, on se secira.

Moja majka je odlučila da me prijavi kao devojčicu. To je prva greška koju su počinili lekari. Nisu smeli da svale toliku odgovornost na moju majku.

Pošla sam u prvi razred kao dečak, ali tamo su bila deca iz mog vrtića, gde su me svi znali kao devojčicu. Moja majka je morala da me prebaci u drugu školu.

Odvedena sam u bolnicu i lekar me je pregledao na ultruzvuku. Odjednom je povikao: „Pa on ima matericu!" Potpuno je ignorisao činjenicu da mogu da ga čujem.

Zamislite samo osećanja tinejdžera koji u 14. godini saznaje da ima interseks varijaciju. I on ili ona to sazna na ovako grub način.

Muškarci su me zanimali samo kao uzori - posmatrala sam ih šta rade, kako se ponašaju u krevetu. Na kraju krajeva, morala sam to tako da radim.

Ogla Onipko, 35, interseks aktivistkinja

Moj brat je dočekao moj interseks status sa znatiželjom. Vidi ti to, pa to je kul! Moje starije sestre su bile zabrinutije. Moji roditelji me prihvataju, vole me, ali ne mogu da razgovaraju o tome.