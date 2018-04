Image copyright Getty Images Natpis na slici Glas liku Apua daje Henk Azarija, koji glumi glasom i barmena Moa i šerifa Vigama

U poslednjoj epizodi „Simpsonovih", prvi put je obrađena dugovečna kontroverzna rasprava oko lika Apua, Indijca koji vodi čuveni Kvikimart.

Indijsko-američki komičar Hari Kondabolu je prošle godine snimio dokumentarac u kome tvrdi da je poznati lik zasnovan na rasnim stereotipima.

Epizoda emitovana u nedelju bavi se tim optužbama, ali nekim gledaocima to nije bilo dovoljno.

Drugi su branili seriju, tvrdeći da su svi likovi stereotipi.

Vlasnik marketa Apu Nahasapemapetilon deo je najduže emitovane animirane serije od 1990. godine, a glas mu daje beli glumac koji izgovara reči sa jakim indijskim akcentom.

Kondabulu u dokumentarcu „Problemi sa Apuom" kaže da je Apu bio jedini lik jugoistočno azijskog porekla na američkoj televiziji dok je odrastao, te su ga druga deca zadirkivala imitirajući naglasak.

U novoj epizodi „Simpsonovih", Mardž i Lisa indirektno razgovaraju o kontroverzi oko likova u seriji.

U toj sceni, Mardž menja priču za laku noć i čini je politički korektnom, ali se njena ćerka protivi. Uznemirena Mardž potom pita Lisu šta treba da radi.

Lisa se okreće ka kameri i kaže: „Teško je reći. Nešto što je počelo pre mnogo vremena, pre više decenija, tada je hvaljeno i nije smatrano uvredljivim, danas je politički nekorektno. Šta možeš uopšte da uradiš?"

Potom pokazuje na fotografiju Apua pored kreveta koja nosi potpis: „Nemoj da jedeš kravu - Apu".

Dokumentarac Harija Kondabolua je posvećen Apuu i drugim likovima u Holivudu, koje smatra problematičnim

Na društvenim mrežama su reakcije različite: neki smatraju da je kratka scena nedovoljna za tako važnu raspravu, dok drugi tvrde da je većina likova u seriji zasnovana na stereotipima.

Kondabulu je postavio niz tvitova posle emitovanja epizode, izražavajući razočarenje zbog načina na koji su autori serije obradili kontroverznu temu.

Bilo je i onih koji su tvrdili da kritičari preteruju, i ukazivali da je većina likova u seriji parodična.

Autori se nisu javno izjašnjavali o epizodi. Međutim, o

Henk Azarija, glumac koji daje glas Apuu i još nekim likovima već skoro 30 godina, izjavio je početkom godine da ga „veoma uznemirava i privatno i profesionalno" da se bilo ko oseti marginalizovano zbog Apua.

„„Simpsonovi" su tokom godina sarkastično uvredljivi prema raznim ljudima, republikancima, Brazilcima, predsednicima, direktorima škola, Italijanima, svima", rekao je on.

"I veoma se ponose što se ne izvinjavaju ni zbog čega sličnost. Mislim da su tokom godina uspeli da budu jedinstveni u uvredama a da nikoga zaista ne vređaju."