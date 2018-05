Jedno jaje dnevno za bolje zdravlje

Image copyright Getty Images

Istraživanje u kojem je učestvovalo skoro pola miliona ljudi u Kini oktrilo da jedno jaje dnevno može da umanji rizik od bolesti srca i šloga.

Stručnjaci ističu da komzumiranje jaja u ishrani mora da bude deo zdravog života kako bi imalo pozitivne efekte.

Ipak, izgleda da strahovi da prevelika količina jaja može da bude loše po zdravlje odlaze u zaborav.

„Možemo da razgovaramo o mnogim ograničenjima i upozorenjima kada je reč o ishrani, ali glavna poruka ovog velikog istraživanja u Kini je da jedno jaje dnevno ne utiče na povećani rizik od kardiovaskularnih bolesti, već da čak može imati i pozitivan uticaj na zdravlje", kaže profesorka Nita Foroui sa Kembridža.

Istraživanje prati godine lošeg imidža jaja - od strahova od salmonele do holesterola.

Koliko jaja?

Ovih dana većina doktora preporučuje jaja kao deo zdrave ishrane, jer je u pitanju prirodna hrada sa najviše nutricionističke vrednosti - sadrži visok nivo proteina, vitamina A, D, B i B12, kao i luteina i zeaksantina koji pomažu u prevenciji oštećenja oka u starijem dobu.

„Jedno, čak i dva jaja dnevno su skroz u redu", kaže doktor Franki Filips iz Udruženja britanskih dijetetičara.

„Ljudi ne bi trebalo da brinu da li jedu previše jaja."

Možda jedino upozorenje treba da bude, kaže doktor Filips, to da preterano konzumiranje bilo koje hrane „znači manji unos hranljivih materija iz drugih namirnica".

Takođe, iako jaja jesu „veliki izvor proteina", doktor Filip upozorava da mi ionako unosimo dosta proteina a da previše (dva ili tri puta veći unos od preporučenog) „može preopteretiti bubrege".

Humanitarna organizacija za istraživanje kardiovaskularnih bolesti Britanska fondacija za zdravnje(BHF) je 2007. godine je u svetlu novih dokaza u vezi sa holesterolom savetovala da se unos jaja ograniči na tri puta nedeljno.

Holesterol

Prema poslednjim savetima britanskog zdravstvenog servisa „iako jaja sadrže malo holesterola, količina zasićenih masti koje jedemo ima veći uticaj na nivo holesterola u krvi nego što to ima holesterol koji dobijamo iz jaja."

Drugim rečima, kada je reč o holesterolu, jaja nisu problem - zasićene masti jesu. Zato je važno kako ih spremate.

Image copyright PA Natpis na slici Prednosti jaja prihvaćene su u mnogim dijetama, uključujući i Atkinsovu dijetu punu proteina.

Prema još jednoj humanitarnoj organizaciji Heart UK, jedno prosečno jaje (58g) sadrži oko 4,6 grama masti - jedna kašičica. Ali samo četvrtina od toga je zasićena mast, ona koja povećava nivo holesterola u krvi.

Dodajte puter ili krem i to je potpuno druga priča.

Salmonela

Bivša ministarka zdravlja Edvina Kari će zauvek biti upamćena po zdravstvenom zastrašivanju koje su izazvali njeni komentari o jajima i salmoneli.

U decembru 1998. godine je rekla: „Većina proizvodnje jaja u ovoj zemlji je, nažalost, sada pogođena salmonelom."

Saopštenje Edvine Kari dovelo je do njene ostavke.

Ipak, u to vreme jeste bilo problema sa salmonelom u jajima. Do 1990. godina proizvođači su započeli sa programom vakcinacije.

Danas, 30 godina kasnije, jaja u Velikoj Britaniji su među najbezbednijim u svetu - bar kada je u pitanju salmonela.

Oznaka lava, koja se može pronaći na najvećem broju komercijalno dostupnih jaja, pokazuje da je jaja položila kokoška vakcinisana protiv salmonele.

Prošle godine su jaja sa oznakom lava proglašena bezbednim i za ranjive grupe poput trudnica i dece.

Stručnjaci kažu da je rizik od salmonele u razbijenom jajetu „toliko mali da ne morate da brinete".

Image copyright Getty Images Natpis na slici Način na koji jedemo jaja ima veliki uticaj na to da li su zdrava po nas

Kako ih pripremiti?

Verovatno najednostavnija i najhranljivija su kuvana ili pržena jaja.

Većina nutricionista ne preporučuje pržena jaja, zbog povećanih masti i većeg unosa holesterola.

Sirova ili lagano skuvana jaja, kakva se mogu naći u prehrambenim proizvodima poput majoneza ili sladoleda, su dobra ako su kokošja i imaju sve neophodne oznake da su zdrava.

Ako ste zabrinuti zbog trovanja hranom najbezbednija opcija je temljno kuvanje jaja.

Kako ih čuvati?

Nikada ne kupujte jaja koja su slomljena ili napukla, za slučaj da su se inficirala prljavštinom ili bakterijom.

BBC program o ishrani reporučuje skladištenje jaja u frižideru u kartonskoj kutiji ili u odvojenoj pokrivenoj poregradi.

Belanca u pregradi mogu da ostanu i do tri nedelje u posudi. Žumanca do tri dana. Oba treba da budu prekrivena folijom. Ali mogu biti i zamrznuta do tri meseca.

Ako želite da proverite da li je jaje i dalje sveže postavite ga u činiju hladne vode. Ako jaje potone na dno činije, sveže je. Ako pluta na površini, nije.

Treba obratiti pažnju na rok trajanja. Većina jaja ima rok trajanja od 28 dana od kad su položena.

I treba održavati osnovnu higijenu kuhinje.

Alergija na jaja

Neki ljudi su alergični na jaja. Česta je pojava kod dece mlađe od pet godina, dok se retko razvija kod odraslih.

Većina reakcija je blago:

crvenilo i oticanje usta

bol u stomaku

povraćanje

proliv

U retkim slučajevima dolazi do reakcije opasne po život. Uvek tražite medicinsku pomoć.

Za sve koji nisu alergični, „sve saveti i dokazi govore u prilog tome da je dobro jesti jaja u svim oblicima... mada treba obratiti pažnju na to kako ih pripremate", kaže doktor Filips.