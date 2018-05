Ovako nejednakost izgleda iz vazduha

Fotograf Džoni Miler stvorio je seriju fotografija iz vazduha snimljenih dronom, koje prikazuju delove sveta u kojima je nejednakost najočiglednija.

Ovi snimci prikazuju naselja bogatih i siromašnih kako egzistiraju jedni pored drugih.

Ojster bej, Istočni Kejp, Južna Afrika

Džoni Miler je započeo projekat "Nejednaki prizori" u Južnoj Africi, pošto je želeo da dokumentuje uslove života u limenim kućercima, koje je video blizu aerodroma u Kejptaunu kada je prvi put stigao u ovu zemlju.

Posle Južne Afrike, proširio je projekat na najveće gradove sveta - od Mumbaija, Meksiko sitija do Najrobija.

Korišćenjem drona dobija bolju perspektivu razlike u uslovima u kojima stanovnici ovih gradova žive.

"Nejednakost je često skrivena, teško ju je primetiti kad gledate na stvari iz iste perspektive. Vizuelne barijere, same zgrade nas spečavaju da vidimo neverovatan kontrast koji postoji u našim gradovima", on kaže.

Takođe, veruje da ovaj način gledanja na stvari doprinosi objektivnosti: "Dron udaljava fotografa i samog gledaoca od predmeta koji se snima, i fizički i mentalno, provocira da razmišljate o onome što gledate... Odvojeni ste od onoga što fotografišete, što snažno deluje na vas, pogotovu kad su u pitanju stvari koje izazivaju emotivnu reakciju poput nejednakosti."

On se nada da će njegov rad pokrenuti ljude da razgovaraju o onome što vide. "Ako slike kod vas izazivaju neprijatno osećanje straha, očaja ili uznemirenost što na neki način učestvujete u sistemu koji proizvodi nejednakost - to je dobro. To mi je bila namera."

Najrobi, Kenija

Kejptaun, Južna Afrika

Santa Fe, Meksiko Siti, Meksiko

Mumbaj, Indija - plave cirade na krovovima štite od monsuna

Johanesburg, Južna Afrika

Detroit, Mičigen

Sve fotografije snimio je Džoni Miler @Millefoto