Greg, advokat iz Kanade, ima 28 godina, ali za sobom ima već 11 ozbiljnih veza.

On kaže da su se sve te veze završile neverstvom s njegove strane i teškom sumnjom u sebe kod žena.

Po sopstvenom priznanju, on je obmanjivač koji se služi tehnikom zvanom „plinska svetlost".

„Kad se danas osvrnem, jasno je da sam izlagao žene 'plinskoj svetlosti' i lagano ih terao da sumnjaju u sopstvenu verziju stvarnosti", kaže on.

Sa tim je odlučio da izađe u javnost da bi pružio uvid u to kako radi mozak jednog obmanjivača i da ženama ukaže na rane znakove upozorenja.

„Plinska svetlost" opisuje se kao psihološko zlostavljanje u kom se žrtva namerno obasipa lažnim informacijama - sa ciljem da žrtva počne da preispituje sopstveno pamćenje i poimanje događaja.

Greg je tek nedavno saznao da se služio „plinskom svetlošću", dok je bio na terapiji.

Korene ovog ponašanja prvi put prepoznao je u vezi koju je imao kao dvadesetjednogodišnji student.

Pola je bila četiri godine starija od njega i završavala je master. Greg tu vezu opisuje kao „romantičnu ali nestabilnu". Ubrzo je počeo da ima seksualne odnose sa drugim ženama njoj iza leđa.

Namerno sam koristio ponižavajući rečnik da bi izgubila samopouzdanje u sopstveno tumačenje situacije, u moje neverstvo - bila je 'paranoična', bila je 'luda', stalno je nešto 'dramila'

Ali Pola je bila inteligentna žena i brzo je shvatila da joj Greg nije veran. Da bi mogao da nastavi da je vara a ipak ostane s njom, Greg kaže da je morao da „izmeni njenu stvarnost".

Počeo je da prepoznaje „tehnike i staze" kojima je mogao da manipuliše njom - postavljajući kamen temeljac za laži koje će kasnije postati još uverljivije.

„Pola je bila izuzetno inteligentna, ali sam bio svestan da ostavljam tragove neverstva u digitalnom svetu, na društvenim mrežama", kaže Greg.

Rekao je da je zbijao šale tokom dužeg vremenskog perioda na račun njene „opsednutosti" društvenim mrežama, terajući je da se oseća sumnjičavom na nezdrav, čak „lud" način.

„Namerno sam koristio ponižavajući rečnik da bi izgubila poverenje u sopstveno tumačenje situacije, u moje neverstvo. Bila je 'paranoična', bila je 'luda', stalno je nešto 'dramila'.

„Sve bih joj to rekao u šali. Ali ona bi se vremenom primala i počela da veruje u to."

Željeni efekat je postignut. Pola, koja je sumnjala u njegovo neverstvo, počela je naglas da se pita da li možda greši što sumnja u njega, da li je izgubila sposobnost zdravog rasuđivanja. Dok se preispitivala, Greg kaže da je počela da sumnja u sebe i izvinjava mu se što je sumnjala u njega, zaričući se da će provoditi manje vremena na društvenim mrežama.

„'Plinska svetlost' kao termin izlizan je od upotrebe", kaže doktor Džordž Sajmon, psiholog i autor međunarodnog bestselera U ovčijoj koži: Razumevanje manipulativnih ljudi i izlaženje na kraj s njima.

„Priručnik za flert" sa Ruskinjama izazvao bes

Prvi koraci s tatom

„'Plinska svetlost' je ono kad duboko u sebi osećate da ste dobro protumačili situaciju, ali vas druga osoba ubeđuje da ste je potpuno pogrešno protumačili. Ako se to dešava tokom dužeg vremenskog perioda, nečiji osećaj za realnost počinje da se urušava. Postoji skala 'plinske svetlosti', od laganja i preterivanja do kontrole i dominacije. Greg se nalazi na manje ekstremnoj strani skale, ali je definitivno na njoj."

Još jedna taktika koju je Greg koristio bila je diskreditovanje drugih žena. Neke su bile žene koje Pola nikad nije upoznala - žene sa kojima ju je varao. Druge su bile Poline prijateljice.

U mom iskustvu, nije istina da su ranjive ili nesigurne žene podložnije 'plinskoj svetlosti' - bile su to sve uspešne žene

„Iskonstruisao bih scenarije u kojima tim drugim ženama, onima koje bi mogle da razotkriju moje ponašanje, ne može da se veruje, u kojima su one lažovi."

„I uprkos Polinom zdravom rasuđivanju, uprkos tome što se izjašnjavala kao feministkinja, verovala bi mi i počela da gaji antipatije prema ženama čijim verzijama sada više ne bi poverovala, čak i da ih sretne i uvidi da nisu užasna ljudska bića kakvim sam ih predstavljao."

„Izolovao sam je od onih koji bi mogli da joj ispričaju istinu."

Posle Pole, Greg se upustio u niz novih veza. On kaže da su žene poticale iz najrazličitijih okruženja i imale različite ličnosti. Obrazac se nastavio.

„Imate dve osobine zajedničke ljudima - a moramo reći da su i muškarci ranjivi - podložnim 'plinskoj svetlosti'", kaže Džordž Sajmon.

„Jedna je savesnost. Ljudi koji imaju savest, ljudi koji uopšte gledano uvek rade pravu stvar i veruju drugim ljudima, jer po prirodi stvari može i njima da se veruje."

„Druga je popustljivost. Žele da se prema drugima ophode dobro i da se slažu sa svima. Ne žele nepotrebno da talasaju u vezama."

Za Grega, postojala je i treća osobina zajednička za žene na kojima je primenjivao 'plinsku svetlost'. Sve su bile inteligentne i uspešne. Da sve bude čudnije, on kaže da je to bio ključni faktor za njihovu podložnost 'plinskoj svetlosti'.

„Zabavljao sam se sa doktorkom, inženjerkom i javnom ličnošću sa društvenih mreža."

„U mom iskustvu, nije istina da su ranjive ili nesigurne žene podložnije 'plinskoj svetlosti'. Sve su to bile uspešne žene, ali je to išlo sa predstavom šta one misle kako jedna 'uspešna' veza treba da izgleda i to je ono što im je bilo zajedničko. Pružile su mi model za ono što traže kod muškarca."

Te žene su, kaže on, pristupale vezama kao poslovnim karijerama. Postojao je spisak određenih kvaliteta, najčešće preuzeti iz veza opisanih u filmovima i nastao na osnovu visokih očekivanja.

Želele su stimulativne razgovore začinjene pažnjom, šarmom i humorom. Tražile su i muškarce koji bi bili dorasli njihovom uspehu - muškarce sa impresivnim karijerama koji su posedovali kuće i imali finansijsku sigurnost.

Taj spisak značajno je sužavao polje potencijalnih kandidata, kaže on, i olakšavalo mu da igra na kartu njihovih želja.

„Kad igrate na 'plinsku svetlost', vi vidite scenario koji druga osoba želi da veza sledi i onda gledate kako to da uklopite u ono što vi želite. Kao posledica toga, radite sitne stvari tokom dužeg vremenskog perioda koje uvećavaju verovatnoću da će partner prihvatiti vaš scenario pre nego sopstveni."

„U mom slučaju, nikad nisam bio agresivan, nasilan, nisam pretio niti bilo koga ucenjivao. Bukvalno ništa nije sprečavalo nijednu od mojih partnerki da mi kaže da se nosim. Ali nijedna od njih to nije uradila."

„I tako, jedan duži vremenski period nisam se osećao kao zlikovac."

Ali sada, kaže on, svestan je posledica svojih dela.

Majke koje se kaju zbog toga što su rodile decu

Lekar koji oseća bol svojih pacijenata

„Te žene bile su inteligentne i osećao sam da, ako to žele, mogu da dovedu u pitanje scenario koji sam im servirao. Ali sada sam svestan da je to veoma tanak argument kad je ljubav u pitanju."

„Želeo sam iskustvo više partnera i podstrek egu koji ide s njim, tako da sam godinama pravdao svoje ponašanje pred samim sobom."

„Mislim da sam, kao advokat, bio sposoban da objasnim nesklad moje priče sa pričom mojih devojaka i ubedim se da nisam loš čovek."

Neke taktike 'plinske svetlosti', uključujući izolovanje žrtve od izvora podrške i uskraćivanje sredstava neophodnih za samostalnost, mogu da potpadnu pod odeljak „Kontrolišuće i iznuđivačko ponašanje u intimnom ili porodičnom odnosu" Zakona o teškom krivičnom delu iz 2015. godine za Englesku i Vels.

Ali kontrolišuće ili iznuđivačko ponašanje nije zločin u Kanadi, a isto važi za mnoge druge delove sveta.

Neki pojedinci su se na ovo ponašanje naučili na osnovu iskustava iz ranog detinjstva - a potom su tu narcisi, oni koji ne veruju da postoji bilo šta veće od njih samih doktor Džordž Sajmon, psiholog

Nedavno je Greg ispričao prijatelju za svoje ponašanje, a njegov prijatelj je priznao da je i on primenjivao 'plinsku svetlost'.

„Moj prijatelj je pisac, tako da pretpostavljam da je dobar u konstruisanju scenarija."

On kaže da ako postoji jedan savet koji bi dao ženama na kojima se vrši 'plinska svetlost', on je da se povere muškom prijatelju.

„Žene u prijateljstvima često govore jedne drugima ono što žele da čuju. Ili ako žene imaju neprijatno iskrene prijateljice, to prijateljstvo se nađe na probi kad jedna od žena uđe u vezu sa zlostavljačem."

„Iz nekog razloga, čini se da žene bolje prihvataju iskrenost od muških prijatelja nego od prijateljica."

„Zazirao sam od muških prijatelja mojih bivših devojaka. Oni bi često prozreli moje ponašanje, a dobri muški prijatelji ne dozvoljavaju da se prijateljstvo izgubi."

Greg kaže da nije postojala jedna stvar koja ga je navela zatraži pomoć kako bi izašao na kraj sa svojim ponašanjem - samo mu se zgadilo kako se ponašao.

Ne želi da kaže da je još izlečen, ali se nada da je na dobrom putu.

Džordž Sajmon kaže da pitanje da li Greg uopšte može da se izleči zavisi od toga koji je tip korisnika 'plinske svetlosti'. Postoje dva tipa, kaže on.

„Neki pojedinci su se na ovo ponašanje naučili na osnovu iskustava iz ranog detinjstva. Njihova manipulacija proistekla je iz neke vrste ličnog bola i oni na taj način funkcionišu u svetu. Razvili su strategiju za snalaženje u životu koje je proisteklo iz traume. Za te pojedince ima nade."

„A potom su tu narcisi. Oni ne veruju da postoji bilo šta veće od njih samih. Za njih ima manje nade i svaka promena obično podrazumeva ogromno, dramatično, katastrofalno pokajanje koje ih protrese do same srži."

„A do toga ne mora nikad da dođe."

Gregovo i Polino ime su izmenjeni

Ilustracije: Tom Hamberston