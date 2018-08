Image copyright Emojipedia.com Natpis na slici Dva najnepopularnija emodžija na Tviteru: „velika slova" (levo) i „gondola" (desno).

Emodžijima se bez reči isražavaju osećanja. Možda ste koristili srce, uzdignute palčeve ili tužno lice kako biste pokazali kako se osećate.

Ali ostali nisu toliko jasni - tako da verovatno niste koristili „gondolu" ili „simbol za vodu koja nije za piće" kako biste izrazili vaša najdublja osećanja.

Aplikacijom koja prati korišćenje emodžija uočeno je da se upravo ova dva najmanje koriste na Tviteru.

Ali skoro se pojavio novi kandidat za najusamljeniji emodži: „Simbol velikih latiničnih slova".

Praćenje emodžija

Metju Rotenbergov Emodži tragač (Emoji Tracker) obrađuje svaki napisani tvit na bilo kom jeziku i beleži koliko puta je neki emodži korišćen.

Tragač je pregledao 23 milijarde tvitova otkako je pokrenut u julu 2013. godine. Najpopularniji emodži „lice koje plače od sreće", korišćen je više od dve milijarde puta.

Image copyright http://emojitracker.com/ Natpis na slici Emodži Tragač prati tvitove na svim jezicima

„Mahom me je zanimalo kako ljudi koriste različite emodžije", rekao je Rotenberg za BBC.

„Posmatranjem kako ljudi različitih kultura koriste drugačije emodžije možete otkriti zanimljive i neočekivane stvari."

Deset najpopularnijih emodžija na Tviteru

Image copyright emojipedia.org Natpis na slici Deset najpopularnijih emodžija na Tviteru

Lice koje plače od sreće (gore levo) Srce Simbol za reciklažu Lice sa srcima na očima Drugačije dizajnirano srce Lice koje plače naglas Pocrveneli smajli Neimpresionirani smajli Dva srca Lice koje šalje poljubac (dole desno)

Izvor: Emodži tragač

Devet od deset najpopularnijih emodžija su srca i lica. Ali jedan je neočekivan - Rotenberg je prošle godine objavio tekst „Zašto simbol za reciklažu osvaja Tviter".

Njegovo istraživanje je pokazalo da ovaj simbol stalno koriste aplikacije i sajtovi koji automatski kače islamske molitve na Tviter, poput sajta du3a.org.

Simbol samo tera ljude da dele postove, a nema nikakve veze sa reciklažom.

„To je još jedan primer koliko se upotreba tehnologije razlikuje među kulturama, kao i podsetnik koliko neke stvari isprva izgledaju čudno zbog jezičke barijere", kaže Rotenberg.

Image copyright http://emojitracker.com/ Natpis na slici Tvitovi koji koriste emodži "reciklaže". treći najpopularniji emodži na Tviteru

Šta se dešava sa najmanje popularnim emodžijem?

Naravno, kao što otkriva najpopuralnije, sajt tako pokazuje i koji emodžiji se ređe koriste. To je dobilo pažnju javnosti kada je Tviter nalog Najređe korišćen Emodži Bot (Least Used Emoji Bot) napravljen kako bi se otkrilo koji je emodži najmanje korišćen tog dana.

Dugo vremena je „gondola" imala tu čast.

Ali je zatim organizovanja kampanja koja je prebacila „gondolu" sa dna liste, tako što su je ljudi stalno stavljali na Tviter. Pridružili su se i korisnici sa velikim brojem pratilaca.

Konačno, 22. jula, dovoljno ljudi je postavilo „gondolu" i uspeli su da je skinu sa dna liste.

Novi „gubitnik" na Tviterovoj listi popularnih emodžija je čudni „simbol velikih latiničnih slova". Veb-sajt Emodžipedija (Emojipedia) objašnjava da je „planirano da se simbol koristi na softverskoj tastaturi ili drugim ulaznim kanalima kako bi se ubrzalo korišćenja velikih slova".

„Neki emodžiji prosto ne nađu primenu u svakodnevnoj komunikaciji i to je možda okej", kaže Džeremi Šmit koji je pokrenuo Tviter nalog Najređe korišćen Emodži Bot. „Kada ste poslednji put koristili 'simbol za velika latinična slova' u rečenici?"

Deset najnepopularnijih emodžija na Tviteru:

Image copyright emojipedia.org Natpis na slici Deset najmanje korišćenih emodžija na Tviteru

Velika latinična slova (gore levo) Gondola Voda koja nije za piće Simbol za različite simbole Mala latinična slova Latinična slova Pasoška kontrola Žičara Zabranjeno bacanje smeća Planinska železnica (dole desno)

Izvor: Emodži tragač

Na ovaj način se prate samo emodžiji na Tviteru - bez Fejsbuka, Vocapa, sms poruka i raznih ostalih aplikacija na kojima mogu da se koriste. Jedino Tviter ima takav interfejs uz pomoć kojeg može da se prati upotreba emodžija, objašnjava Rotenberg.

Fejsbuk je otkrio koji emodžiji se najviše i najmanje koriste na ovoj platformi. I situacija je slična kao na Tviteru.

Poenta Najređe korišćenog emodžija nikada nije bila da se veštački podigne popularnost nekih emodžija, kaže Džeremi Šmit.

„Na kraju će uvek postojati oni najnepopularniji i samo mislim da ljudi treba da znaju koji je taj emodži."

Blog pisao Joey D'Urso.