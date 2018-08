Image copyright Getty Images Natpis na slici Dva od prva tri najprodavanija album u istoriji pripadaju grupi Eagles

Album Majkla Džeksona Thriller nije više na prvom mestu najprodavanijih albuma u Sjedinjenim Državama, tu poziciju je preuzela kolekcija najvećih hitova grupe Igls

Album ove grupe Hotel California je na trećem mestu.

O čemu se radi u pesmi, istražuje Alen Konor.

Rok zvezde nisu bile nežne prema hotelima sedamdesetih godina prošlog veka.

U pesmi Life's Been Good, povremeni gitarista grupe Igls Džo Volš ne okoliša, već peva.

„Živim u hotelima, rušim zidove", a zatim priznaje: „Zato imam knjigovođu da sve to plati."

„Sve to" je ustvari pravo bogatstvo. U zvaničnoj biografiji grupe, Volš se seća noći u hotelu Astor tauers u Čikagu, tokom koje su on i glumac Džon Beluši („Braća Bluz") napravili štetu u izsnosu od 28.000 dolara.

Incidenti po hotelima nisu bili strani bendovima u to vreme. Setimo se samo pokojnog bubnjara grupe Led Cepelin, Džona Bonama koji je vozio motor Harli Dejvidson, koji je dobio za rođendan, kroz hodnike hotela Kontinental Hajat u Los Anđelesu ili Kita Muna, bubnjara grupe Hu, koji je upao u bazen hotela Holidej in u gradu Flintu u adržavi Mičigen vozeći linkoln kontinental.

Ali Iglsima? Opušteni, naizled umiveni bend koji je pesmom tražio od Amerike „We oughta take it easy"?

Image copyright Getty Images Natpis na slici Hotel Kalifornija u Meksiku

Stariji članovi grupe Igls, Glen Frej i Don Henli mirno su tolerisali Volšovu destrukciju, ali kada je došao red na njih da napišu šta im je značio život na turneji, rezultat nije bio toliko bukvalan i doneo im je više novca, nego što su para potrošili na hotele.

Donu Henliju se sviđala fraza „Hotel California" neko vreme, ali još uvek nije postala deo pesme, jer su se sredinom sedamdesetih članovi članovi benda držali veoma neobičajenog načina rada. U tom trenutku, oni nisu još uvek komunicirali preko advokata, ali su se jedan drugom obraćali po prezimenu.

Drugi gitarista Iglsa, Don Felder imao je zadatak da snimi instrumentalni deo pesme i da to preda Freju i Henliju u nadi da će oni to prihvatiti. Dok je bio u Los Anđelesu to je radio u svojoj kući u kanjonu Topanga, a dok je bio na turneji javila mu se supruga Suzan, koja se nedavno porodila.

Rekla mu je kratko: „Selimo se." Dok se odmarala u bašti sa svojom bebom, primetila je da je pored ćebeta na kome su ležale gnezdo zvečarki. Suzan i njen sin su se odmah preselili u kuću u Malibuu, a kada im se pridružio Don je prionuo na snimanje pesme.

Zmija u navodno idiličnoj bašti odgovarala je ritmu buduće pesme. Akordi više podsećaju na flamenko, nego na rok muziku, prate nepravilan ritam, zbog čega je radni naslov bio "Meksički rege", što se dopalo Freju i Henliju.

Što se tiče teksta pesme, koji su njih dvojica napisali, on opisuje umornog putnika koga privuče „ljupko mesto" ispunjeno grotesknim likovima, istovremeno je i glamurozno i zastrašujuće i njemu se čini da nikada neće moći da ode odatle.

U poslednjih 40 godina, ljudi su pokušavali da dešifruju šta stihovi pesme znače uz mnogo mašte, da ta priča ima nekakvog smisla. Verovatno se treba setiti Frejevih reči: „Odlučili smo da napravimo čudnu pesmu, prosto da vidimo da li to može da nam prođe."

Drugim rečima, značenje pesme Hotel California je pre slučajno, nego što je skriveno. Atmosfera u kojoj se čovek nalazi u nepoznatom, ruralnom okruženju i nije mu jasno šta se dešava, podseća, kaže Frej na roman „Čarobnjak" Džona Faulsa.

Ovo delo engleskog pisca voleli su pripadnici kontrakulture, zbog toga što je u njemu prikazan tajni svet (u romanu je to grčko ostrvo), gde je junak nije siguran šta je stvarno, a šta ne. Sam Fauls nije mislio da mu je ovo najuspelije delo. „Ovo je daleko od dobro napisane knjige", rekao je. „Upao sam u svaku zamku pisca početnika".

Najprodavaniji albumi u SAD

Eagles, Greatest Hits 1971-75

Michael Jackson, Thriller

Eagles, Hotel California

Billy Joel, Greatest Hits Vol I and II

Led Zeppelin, Led Zeppelin IV

Pink Floyd, The Wall

AC/DC, Back in Black

Garth Brooks, Double Live

Hootie & The Blowfish, Cracked Rear View

Fleetwood Mac, Rumours

Izvor: Udruženje izdavačkih kuća Amerike (RIAA)

Kolaž začudnih slika je savršen način pisanja pesme, ali fanovi rok muzike žele da znaju šta tačno svaki detalj znači.

Teorije koje su kružile među ljudima sumiraju tipične predstave obožavatelja o rok muzičarima: pa „warm smell of colitas" je ustvari miris marihuane, lice na naslovnoj strani singla koje ne možete jasno da vidite je satanista, a čuveni stih „you can check out any time you like, but you can never leave" dokazuje da je Hotel California ustvari psihijatrijska bolnica, zavnosnost od heroina... ili nešto slično.

„Neodređenost je glavni metod u pisanju pesme" Frej je rekao novinaru tokom golf turnira na kalifornijskoj plaži Pebl bič 2003, na kome je igrao s kolegom Hjuiem Luisom. „Stihovi mogu da znače šta god slušalac poželi da znače."

U slučaju Hotel California, to znači da se pesma emituje na američkom radiju svakih 11 minuta. Takođe, to znači da su članovi grupe Igls, koji se inače međusobno tuže, podneli tužbu protiv istoimenog hotela u Meksiku.

Image copyright Getty Images Natpis na slici Put kroz Los Anđeles

Grupa nikada nije ponovila ovakav uspeh, a to je ih je dovelo do rapada. Manje maštoviti slušaoci više vole osećanje koje pesma izaziva, umesto njenog tačnog značenja, a u pitanju je gubitak nevinosti i naivnosti koji oseća junak romana „Čarobnjak".

A stihovi o tome da su zarobljenici u svetu „roze šampanjca s ledom", spajaju zadovoljstvo i kajanje na krajnje dalekovidan način.

Jer kada ste poslednji put čuli da je neki muzičar uništio svoju hotelsku sobu?

Možda 2004, kada je član grupe Busted, Met Vilis bacio televizor kroz prozor svoje hotelske sobe i odmah je izvinio zbog toga.