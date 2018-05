Srbija nije spremna za internet taksi

Natpis na slici Protest taksista i blokada Nemanjine ulice ispred zgrade Vlade u Beogradu

Saobraćajna blokada centra Beograda zbog protesta taksista okončana je dogovorom sa nadležnim ministarstvom kojim se, između ostalog, predviđa zabrana organizovanja taksi usluga putem interneta.

Slobodan* je 17 godina radio kao taksista u jednom od najvećih taksi udruženja.

Već godinu dana je vozač Kar:Go preduzeća koje funkcioniše po sličnom principu kao američka kompanija za prevoz putnika Uber.

Mnoge Slobodanove bivše kolege danas su bile na ulicama, zahtevajući da se njegovom sadašnjem poslodavcu zabrani rad.

„Jeste nezgodno i specifična je situacija, ali mislim da ipak treba da postoji zdrava konkurencija", kaže on.

Više od 200 taksi vozila je od 6 ujutru u četvrtak blokiralo Nemanjinu ulicu u centru Beograda, od trga Slavija do železničke stanice. Od Vlade Srbije su zahtevali prijem i razgovor o njihovim predlozima za izmene Zakona o prevozu putnika, ukidanje internet aplikacija Kar:Go i ograničenje broja prevoznika.

Reprodukovanje multimedijskog sadržaja na vašem uređaju nije podržano Media caption Taksisti su protestovali protiv dolaska na tržište firme Kar:Go.

Osim što su zahtevali da budu uključeni u rad radne grupe za izradu nacrta Zakona o izmenama i dopunama zakona o prevozu putnika drumskim saobraćajem, taksistima posebno smeta rad aplikacije Kar:Go.

„Nama je smetalo to što vlada tri godine nije ništa preduzela po pitanju aplikacije Kar:Go. Mi smo želeli da pokažemo jasan signal da nećemo to da trpimo pošto nam svakodnevno oduzima stotine vožnji", kaže za BBC Boško Vukojević iz Ugovorne privredne taksi komore (UPTK) koja je organizovala protest.

„To je nedopustivo. Ako neko tri godine radi nelegalno, bavi se nelegalnim poslom, onda šta vi očekujete nego štrajk", kaže on.

Kar:Go je spreman da nađe najbolje rešenje sa taksistima kako bi se korisnicima ponudila bolja usluga, kaže Vuk Guberinić, osnivač ove kompanije za BBC.

Iz ove kompanije negiraju da posluju nelegalno jer je, kako kažu, njihova firma registrovana u Agenciji za privredne registre, ima registrovane vozače, plaća porez i nudi transparentnu uslugu svojim korisnicima.

Dodaju i da njihova platforma digitalnim putem nudi usluge "limo servisa", odnosno iznajmljivanja vozila sa vozačem, kao i da je inspekcija u više navrata utvrdila da se sve radi po zakonu.

„Mi smo za poslednje tri godine razvili drugačiji vid usluge i spremni smo da nađemo konstruktivno rešenje. Nije konstruktivno zahtevati od države da nas ugasi", kaže Guberinić.

Natpis na slici Štrajk taksista podrazumevao je blokadu Nemanjine ulice od Slavije do Železničke stanice.

Prednosti i mane taksiranja i vožnje Kar:goa

Slobodan ima iskustva i na jednoj i na drugoj strani.

Kaže da je ovo prvi put da su taksisti ovoliko podeljeni.

Taksisti su na protestima nosili i transparente na kojima se jasno vide da u kompaniji Kar:Go vide nelojalnu konkurenciju i da žele da se ona zabrani.

„Mnogi moji prijatelji i dalje rade kao taksisti. Ja lično nisam imao neprijatnosti zbog promene posla. Ovo je prvi put da ima ovolikih podela", kaže.

Deo taksista je kritikovao i to što vozači ove kompanije nemaju obavezu da polažu test poznavanja grada, niti da imaju više od pet godina iskustva.

To se ne može reći za Slobodana koji je vozač skoro 20 godina.

„Mnogo lakše se dolazi do adrese uz pomoć aplikacije", kaže Slobodan i objašnjava da sva vozila koriste GPS sistem navigacije.

Slobodan vožnju ne naplaćuje u kešu.

Moguće je platiti samo platnom karticom, preko aplikacije.

„Prednost je što nema vraćanja kusura, a klijent odmah izlazi, a to i meni jako znači u gužvama", kaže.

I u taksiju i u kompaniji u kojoj sada radi, zarađuje isto.

„Potrebno je oko deset sati dnevno da bi se zaradilo", kaže.

On ne misli da je kompanija koju radi uopšte konkurencija taksistima.

„Nas ima malo, veći problem su divlji taksisti kojih ima mnogo više. Mi smo samo jedan odsto tržišta. Nadam se pozitivnom rešenju", kaže.

Slobodan objašnjava i zašto se odlučio na promenu.

„Mislim da je ovo nešto što će biti budućnost, čime su i klijenti više zadovoljni i zaista mislim da je to budućnost našeg prevoza", kaže on.

Evropski sud pravde je na osnovu žalbe udruženja taksista Barselone u decembru prošle godine presudio da kompanija Uber treba da podleže istim pravilima kao taksi kompanije, što znači da vozači Ubera treba da imaju odobrenja i licence za taj posao.

Visoki prekršajni sud u Zagrebu je krajem aprila ove godine doneo presudu da Uber radi protivzakonito i da njihovi vozači nisu imali licence, nisu označili vozila i nisu imali taksimetar.

Nazad u budućnost

Natpis na slici Boško Vujović i kolege planiraju sledeće korake.

Slobodanovu viziju ne dele i njegove nekadašnje kolege zbog čijih se protesta tokom većeg dela dana saobraćaj i kretanje kroz centar Beograda odvijalo otežano.

Predstavnici ministarstva saobraćaja, uključujući i ministarku Zoranu Mihajlović, u prvi mah nisu videli opravdane razloge za štrajk taksista. Ipak posle celodnevne blokade, predstavnici UPKT-a primljeni su na sastanak i deo njihovih zahteva je ispunjen.

Predstavnici taksi komore biće uključeni u Radnu grupu, kao i u Koordinaciono telo za praćenje primene propisa, što je značajan napredak u odnosu na status posmatrača koji su imali, kaže Vujović.

„Ovo je maksimum koji smo mogli da izvučemo i čini nam se da je ovo prvi put da smo ozbiljno shvaćeni i ovih nekoliko tačaka koje smo dogovorili daju nadu za neku bolju saradnju u budućnosti", kaže on.

U zaključku se takođe navodi da će novi zakon „predvideti odredbe koje će onemogućiti i sankcionisati nezakonito organizovanje taksi usluga putem interneta i drugih elektronskih medija".

U prevodu, poslovanje kompanije Kar:Go u obliku u kom se odvijalo do sada bi novim zakonom trebalo da bude onemogućeno.

Vujović objašnjava da niko ne želi da zabrani rad kompaniji Kar:Go, ali da bi usluge trebali da pružaju po istim pravilima koja važe i za taksiste.

Saša Stojanović, pomoćnik ministarke saobraćaja, pojasnio je da aplikacija Kar:Go ne može da funkcioniše na način koji funcionisala do sada:

„Digitalna aplikacija kojom se povezuje usluga pružanja prevoza putnika licima koja nemaju odobrenje za obavljanje taksi delatnosti nije moguća. Kar:Go je pokušao da provuče to pravdanjem da vrše uslugu limo servisa, međutim limo servi nije to što Kar:Go radi", rekao je on gostujući na TV Prva.

Guberinić, vlasnik kompanije Kar:Go, nije zadovoljan ovim zaključkom.

„Smatram da je ovo neprimerena mera i da ne postoji niti je naveden jedan razlog da nas ugase. Ovo je suprotstavljanje glavnom cilju Vlade, a to je digitalizacija", kaže on za BBC.

Protesti taksista protiv Ubera i „nelicenciranih taksista" su se prethodnih godina održavali širom sveta - u Kini, Italiji, Engleskoj, Hrvatskoj, Brazilu i mnogim drugim državama i gradovima.

*Ime je promenjeno zbog zaštite identiteta