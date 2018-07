Image copyright Getty Images Europe Natpis na slici Novak Đoković pobedom protiv Nadala na Vimbldonu osigurao je svoje 22 Grend slem finale

Najbolji srpski teniser Novak Đoković slavio je protiv Rafaela Nadala u polufinalu Vimbldona koji je bio jedan od najboljih mečeva dvojice velikih rivala. Kažu, opet je onaj stari. Još finale...

Novak Đoković se isteže. Prvo jednu nogu, pa drugu. Onda čučanj. Ruke su mu na kukovima i prave ćirilično slovo F.

Tu je i Rafael Nadal. Pokušava da se nasloni na mrežu preko koje je prebacivao lopticu, ne bi li nogama dao barem malo šanse za predah. Ne ide mu, mreža nije navikla da se na njoj sedi, pa odbija saradnju.

Novak za to vreme cupka i prebacuje težište sa noge na nogu.

Dve stolice odjednom stižu nasred terena. Na Novakovom i Rafinom licu - olakšanje. A onda stiže i hladna voda. Novak jednu flašicu dodaje rivalu, a drugu zadržava za sebe.

Nekoliko minuta ranije ljubitelji tenisa u Melburnu i širom sveta gledali su kako Novak posle gotovo šest sati igre servira za pobedu.

Odličan servis, Rafa uspeva nekako da vrati, ali samo Đokoviću na „zicer". Snažan forhend i Nadal je nemoćan. Novak pušta reket i pada.

Leži na terenu raširenih ruku i nogu, kao da će upravo u snegu da napravi anđela.

„Kakav čovek, kakvi ljudi", kaže koji tren kasnije komentator Eurosporta, dok se Đoković i Nadal pozdravljaju prvo međusobno, a potom i sa sudijom.

Đoković, poput kakvog superheroja, nakon toga cepa majicu uz pobednički urlik.

„On je nešto najbliže Supermenu što smo imali", kaže komentator.

„Nije građen kao on, ali ima srce Supermena i um genija", dodaje drugi glas sa komentatorske pozicije.

Majkl Džordan

Tog januara 2012. Đoković je slavio protiv Nadala u najdužem Grend slem finalu u istoriji - 5:7 6:4 6:2 6:7 7:5, posle pet sati i 53 minuta - i u jednom od najvećih mečeva ikada viđenih.

Ovog vikenda on i Nadal ponovo su ukrstili rekete, ali na vimbldonskoj travi u meču koji je bio prilično blizu legendarnom susretu iz Melburna.

Novak je i tu slavio, plasiravši se u finale protiv Južnoafrikanca Kevina Andersona.

Đoković ovog puta nije bio Supermen, ali jeste nešto slično - Majkl Džordan.

Image copyright Getty Images Natpis na slici "Đoković se vratio tamo gde treba", rekao je Novakov bivši trener i slavni teniser Boris Beker za BBC.

Meč lopta, Španac šalje drop šot, Novak pokušava da je stigne i u punom trku isteže telo do zaista krajnjih granica.

"To je jedan od onih trenutaka kada vreme stane. Znao sam da mora da odluči da li će da odigra drop šot ili bekhend. Kad sam video šta će da uradi krenuo sam, ali je drop šot bio previše dobar. Bio sam predaleko. Pokušao sam kao u 'Spejs džemu' sa Majklom Džordanom da se izdužim, možda bih to najlakše tako opisao", izjavio je Đoković posle meča, prenose mediji.

Na kraju, Novak je u 52. derbiju sa Nadalom slavio u pet setova - 6:4, 3:6, 7:6, 3:6, 10:8 - i to posle dva dana igre.

Najviše finala na Gren slemovima:

1. Federer 30

2. Nadal 24

3. Đoković 22

„Upozorenje - Novak napada"

Nakon pobede nad Nadalom brojni svetski mediji pisali su o tome da se Novak vratio na stare staze slave ili je barem na veoma dobrom putu da to uradi.

Đokovićev bivši trener Boris Beker u intervjuu za BBC ističe da misli da je Novak „ponovo srećan".

Beker i Đoković su sarađivali tri godine - do decembra 2016. - i Đoković je za to vreme osvojio šest Grend slemova.

„Kada sam prvi put počeo da radim sa Novakom [2013.], bio sam impresioniran time koliko je bio motivisan i koliko je želeo da bude najbolji", kaže Beker za BBC.

Ipak, kako navodi, Đokoviću je u jednom trenutku „majndset bio suviše negativan".

Prema Bekerovim rečima, Đokoviću je sa njim bilo potrebno šest meseci da savlada svoje „unutrašnje demone", pre nego što su došli do uspeha i osvajanja ukupno 25 titula.

Sada se vraća, postepeno.

„Jednom kad si bio na vrhu, ako nisi prešao određene godine, i dalje to imaš u sebi. Sve je do toga koliko si spreman da se žrtvuješ da bi tamo ponovo stigao. Đoković je ponovo je zacrtao da će uraditi sve što treba. Trebalo mu je za to nekoliko turnira i promena trenera. Drago mi je da se vratio Vajdi, bio mu je važan i dok smo mi radili zajedno".

„Sve ovo je znak upozorenja za druge igrače - vratio se tamo gde treba da bude kako bi napao Grend slemove".

Nema tenisa posle 23 časa

Novi duel Đokovića Nadala počeo je u petak, ali je dosta kasnio jer su Anderson i Izner prvo polufinale igrali šest i po sati, pa su Novak i Rafa posle tri seta morali na odmor zbog „policijskog časa" - posle 23 časa nema sportskih aktivnosti u objektu gde su se igralo ovo polufinale.

Meč je zbog toga nastavljen u subotu ujutru, a pauza je vidno više prijala Nadalu.

Novak je u petak, na početku meča, zaista bio bolji i zasluženo je uzeo prvi set. Bio je koncentrisan, radili su i servis i forhend. Nadal potom izjednačuje, a onda Đoković u dramatičnom taj-brejku ipak dolazi do prednosti od 2:1.

Pa pauza.

U subotu, Nadal je od početka krenuo silovito i Đokoviću je bilo potrebno malo vremena da se vrati u meč. Četvrti set gubi, ali onda u petom uspeva da pobedi posle velike borbe.

U svakom slučaju, viđen je još jedan epski duel dvojice velikih rivala pun preokreta, nadljudskih razmena i pogađanja linija, vraćanja iz ambisa...

Najviše titula na Gren slemovima:

1. Federer 20

2. Nadal 17

3. Sampras 14

4. Emerson/Đoković 12

„Još jedna bitka za pamćenje"

„Meč je dug i imate vremena da se vratite, to se desilo danas", izjavio je Đoković posle meča.

„Nekoliko puta sam izgubio smirenost, onda servis i onda set. Nadal je to što jeste jer zna kako da iskoristi te momentume. Kad vidi priliku, zgrabi je. Zato je ovaj meč bio vrhunski sa svake tačke gledišta. Neverovatno sam ponosan što sam izašao kao pobednik", rekao je on.

Kako kaže, meč je mogao lako da ode na drugu stranu.

„Do poslednjeg udarca nisam znao da li ću dobiti. Verovao sam u to, ali sam znao da je i on vrlo blizu. Imao je svoje šanse. Zbog ovakvih mečeva živite i radite".

Nadal je posle polufinala istakao da nije srećan zbog rezultata, ali je pohvalio Đokovića.

"Veliki je izazov igrati protiv jednog od najboljih tenisera u istoriji. Verovatno je slično i za njega. Izuzetno ga poštujem, često smo igrali, na najboljim stadionima, imali najbolje trenutke zajedno. On je veliki protivnik. Danas smo imali još jednu bitku za pamćenje", naveo je Nadal.

27-25

Đoković sada u mečevima protiv Španca vodi 27-25, a plasirao se u svoje 22. Grend slem finale - prvo od „US Open"-a 2016. godine i boriće se za 13. titulu na najvećim turnirima.

Inače, to mu je bila 250. pobeda na Grend slem turnirima.

Osim toga, statistika kaže da je Đoković kao 21. igrač sveta najslabije rangirani teniser koji je stigao do finala Vimbldona još od Marka Filipusisa 2003. godine.

Ipak, nakon pobede Nadalom Novak će se od ponedeljka popeti na 11. mesto ATP liste, uz mogućnost da uđe u najboljih deset ako osvoji Vimbldon.

Đoković protiv Nadala:

7 Grend slem finala

4 Grend slem polufinala

17 finala na drugim turnirima na turu

13 polufinala na drugim turnirima na turu

Pad i povratak

Ipak, daleko važnije od svega toga jeste da je Novak borbom protiv Nadala, pa čak i da je izgubio, pokazao da se u potpunosti vratio i da je vrlo blizu forme u kojoj svako treba da ga se plaši.

Povreda lakta, neuspeli povratak i slaba igra, nekoliko teških poraza, operacija, promene trenera - Beker, Agasi, Štepanek, Vajda - brojni komentari „to je to od Novaka"; „ne može da uspe sa tom ishranom", „više ga ne zanima tenis"...

Sve to je dosta uticalo na Đokovića, inače jakog „u glavi" i sposobnog da se vrati iz bilo kakvog ambisa u koji ga loptica uvali.

Sigurno da je i nakon osvajanja onog Rolan Garosa, koji se dugo čekao, došlo i do zasićenja. Sve je bilo njegovo, bio je šampion svega. Postao je i otac... Jednostavno, život mu se promenio.

Uglavnom, ljubitelji tenisa Đokovića nisu mogli da gledaju od leta 2017. do januara ove godine.

Znake oporavka nakon teškog perioda pokazao je upravo na Rolan Garosu, ali je nakon velike borbe izgubio u četvrtfinalu od autsajdera Marka Čekinata iz Italije, da bi nakon toga izgubio i finale Kvinsa od Marina Čilića.

A onda je došao Vimbldon, Nišikori, pa pobeda nad Nadalom posle koje je gotovo bio na ivici suza.

„Dugih 15 meseci"

"Teško je odabrati reči. Prolazim kroz flešbekove poslednjih 15 meseci. I kroz šta sam sve prošao da bih došao ovde, u finale. Igrao sam protiv jednog od najboljih igrača na svetu. Ovo mi je jedan od najdražih mečeva koje sam ikad igrao", rekao je Đoković posle meča sa Nadalom.

„Bio sam zadovoljan posle meča jer je ovo bilo dugih 15 meseci za mene, dok sam pokušavao da savladam različite prepreke. Zato je to što sam ovde veoma zadovoljavajuće".

U intervjuu za ESPN Đoković je nešto ranije naveo da nije mislio da će mu biti potrebno toliko vremena da se vrati na željeni nivo.

Kako kaže, frustrirajuće mu je bilo što nije mogao da igra tenis na nivou na koji je navikao.

"Bilo je trenutaka frustracije, sumnje, razočaranja, kada se zapitate da li da nastavite tim ili nekim drugim putem i gde vas to vodi. Svako prolazi kroz taj proces premišljanja. Ne znam nikoga ko je uvek uspevao da ostane pozitivan, da 100% veruje u sebe i da bude pun samopouzdanja", rekao je posle meča sa Nadalom.

„To je život, a mi smo ljudi i prolazimo kroz te faze. U ovom trenutku čitav proces mi izgleda pozitivno i još više posebno jer sam prevladao prepreke i izazove da bih se doveo do finala Grend slema. Da mi je neko to ponudio pre šest meseci, odmah bih prihvatio".

Šta Đokovića čeka u finalu?

Natpis na slici Đoković je osvojio 12 Grend slem titula, od čega 3 na Vimbldonu, dok Anderson do sada nije osvajao najveće turnire. Novak je osvojio 64 ATP turnira, naspram Andersonovih 4.

Uprkos većem iskustvu u velikim mečevima i ne maloj prednosti po broju osvojenih medalja, Đoković pred finalni susret sa Andersonom kaže da su im šanse jednake.

„Mislim da smo prilično jednaki. On definitivno igra najbolji tenis u svom životu", rekao je on, dodavši da Anderson nema šta da izgubi i da očekuje „jake servise i dobar tenis".

„Nadam se da ću uspetu da upravljam olujom. Obojica želimo pobedu u ovom meču."

Tridesete nisu prepreka - gem, set i statistika