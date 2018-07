Natpis na slici Snimanje filma na beogradskim ulicama će trajati mesec dana.

Žou Sijao je ratni veteran. Već 20 godina živi u Beogradu.

Nekada je fotografisao ratne sukobe, zbog čega je stalno bio u blizini vojnika, pa po sluhu može da prepozna iz kojeg oružja se puca i na kojoj udaljenosti.

Sada radi kao noćni čuvar u Muzeju savremene umetnosti.

Život će mu iz korena prvo promeniti ćerka za koju uopšte nije znao da postoji, a a odjednom pojavila u Beogradu, pa dugovi nekim opasnim beogradskim tipovima na čelu sa... Draganom Mićanovićem.

Šta će dalje biti videćemo na bioskopskom platnu u filmu Belgrade escape.

„Ovo će sigurno biti moj najgledaniji film. Ako bude emitovan u dva kineska sela, eto meni najgledanijeg filma u karijeri", rekao je Mićanović uz osmeh prvog dana snimanja.

Natpis na slici Glumci će u filmu pričati na kineskom, engleskom i srpskom jeziku.

Prva saradnja

Reč je prvom filmu srpsko-kineske koprodukcije, koji će u potpunosti biti snimljen u Beogradu.

Prve scene završene su u četvrtak, a glavni grad Srbije će kinesko-srpskoj ekipi biti pozornica tokom narednih mesec dana.

Kako navode, snimaće se samo u starom delu grada, bez „prelaska reke".

Glavni glumac filma, 49-godišnji Endrju Lin, ističe da međunarodna ekipa dobro sarađuje.

„Priča je o devojci koja dolazi u Beograd da nađe oca. Njega ja igram", kaže Lin.

Otac živi u Srbiji već 20 godina i bori se da preživi, „pa je radio i nekakve ilegalne stvari", priča Lin.

„Draganu dugujem mnogo novca i on me zbog toga tera da nešto ukradem ili će me ubiti", opisuje glumac zaplet.

Film bi trebalo da bude mešavina akcije, komedije i drame, a glumci će u zavisnosti od situacije pričati na kineskom, engleskom ili srpskom.

Natpis na slici Sve scene će biti snimljene u starom delu Beograda.

Valter? Ko?

Mićanović navodi da je imao sreću da tri puta boravi u Kini. Snimao je film, a 2017. godine sa Jugoslovenskim dramskim u Pekingu i Šangaju igrao predstavu "Uobraženi bolesnik".

„Divno nam je bilo. Nadam se da će našim kolegama iz Kine ovde biti barem upola dobro, kao što je nama tamo bilo", kaže Mićanović.

Kao i u svakom pominjanju Kine i Srbije u istoj rečenici, jedna od tema razgovora bio je i - Valter.

Čuveni film Hajrudina Krvavca drugo u srpskoj javnosti važi za jednog od najpopularnijih u Kini i urbana legenda kaže da je kineska državna televizija jednom „odložila" Novu godinu jer Valter u ponoć nije završio odbranu Sarajeva.

Na pitanje da li je vreme da neko zameni slavu Valtera u Kini, Mićanović kaže: „Za Valtera je bolji neko drugi, neću reći ko, ali ima bolji".

Međutim, Endrju Lin nije znao ko je Valter.

Odela i Holivud

Lin je rođen u Tajpeju, a deo detinjstva proveo je i u Americi.

U Holivudu je jedno vreme radio na maskama, ožiljcima i drugim „plastičnim" specijalnim efektima glumaca, a onda se posvetio glumi.

Do sada se uglavnom pojavljivao u filmovima azijskih produkcija.

„Igrao sam uglavnom negativce, pa sam uvek bio u odelima. Sada sam u majici, pa je sve lakše, naročito zbog ovog toplog vremena u Beogradu", kaže Lin.

Mićanović je imao nešto više uspeha u Holivudu. Glumio je, između ostalog, u filmovima Rokenrola i Bad Company sa Entonijem Hopkinsom i Krisom Rokom.

Takođe, tu je i Korolijan koji je upravo u Beogradu snimao sa Rejfom Fajnsom.

„Videćemo kako će izgledati ovo snimanje, pretpostavljam da će biti dobro organizovano", kaže Mićanović.

Dok priča o karijeri, Mićanović kaže da je imao sreće da snima sa produkcijama iz čitavog sveta.

„U Bolivudu još nisam snimao, to mi je velika želja... Volim da radim i razmenjujem vrednosti sa raznim ljudima na ovoj našoj divnoj planeti".

