Natpis na slici Bele bubrege spremale su ekipe iz Srbije, Francuske, Japana, Kanade, Australije

U gulašu, na roštilju, sa čokoladom, karijem ili pirinčem - testise su ovog vikenda na 15. "Mud(r)ijadi" jeli na najrazličitije načine.

„Počećemo sa testisima bika, kuvanim u čorbici od puževa", kaže kuvar Filip Ešavic, pokazujući na uvijena slova u meniju.

Potpuno je u belom, brada mu je kratka i uredna, kuvarska kapa da je malo veća bila bi pretnja avionima, a na grudima mu je žutim koncem izvezeno ime.

„Nakon toga sledi ratatui, tradicionalno jelo u Francuskoj, ali ovog puta sa testisima".

Kako je na tu kombinaciju reagovao njegov kolega, sunarodnik i miš Remi - čuven upravo po ratatuiju - nije poznato.

„Na kraju - slatkiš od čokolade, u kojem će biti sitno iseckano meso testisa.

„Svako jelo će biti posluženo uz drugačije vino i nadamo se da će sve biti - testikališs", kaže Ešavic uz osmeh.

Natpis na slici Francuzi su spremili tradicionalno francusko jelo ratatui, u kojem je bilo i belih bubrega

„Da testisi ponovo budu veliki"

Svuda oko njega su kazani u kojima se prepliću kojekakvi ukusi, boje i tradicije; secka se, čisti, degustira, krčka i žvaće.

Ipak, svi kazani imaju i nešto zajedničko - testise.

Još jedna „Mud(r)ijada" održana je ovog vikenda u selu Lipovica kod Despotovca, gde se dvadesetak ekipa takmičilo ko će spremiti bolje jelo od belih bubrega.

Reč je o jedinom prvenstvu sveta koje postoji u toj disciplini, a o kojem su tokom godina izveštavali brojni svetski mediji.

Reprodukovanje multimedijskog sadržaja na vašem uređaju nije podržano Media caption Mudijada: Svetski šampionat u kuvanju testisa

Učestvovale su ekipe iz Srbije, ali i takmičari iz Kanade, Australije, Japana, Francuske.

„Veoma smo smo ponosni što predstavljamo Francusku, nadamo se da ćemo testise ponovo učiniti velikim", ističe Ešavic.

„Čuli smo od srpskih prijatelja za festival i pomislili smo da bi moglo da bude zanimljivo", kaže Sara koja je iz Japana, ali živi u Beogradu.

Adut njene ekipe bila je tradicionalna japanska kuhinja.

„Uz pirinač, povrće i testise koristićemo i kari, a dodali smo i malo soja sosa. Ukus je potpuno japanski", navodi Sara.

Natpis na slici Titulu je odbranila ekipa „Šumadijska jaja" iz Kragujevca

Gulaš je gulaš

Kuvalo se čitavog dana, nakon čega su tanjiri postavljeni pred žiri.

Bilo je tu svega i svačega, pa i sarmica sa testisima, ali prvo mesto osvojila je ekipa „Šumadijska jaja" koja je spremila klasični gulaš.

Oni su i prošle godine bili pobednici, tako da je pehar ostao u njihovim rukama, a do sada imaju i dva druga i dva treća mesta.

Na pitanje koja je tajna njihovog uspeha, kažu - velika ljubav prema kuvanju.

„Kao što koka-kola čuva svoju tajnu, tako i mi čuvamo našu", kaže za BBC na srpskom kapiten Zoran Živanović.

Trbuh čuva tradiciju od zaborava

Diplomatija na meniju: Kako hrana utiče na politiku

Najbolje fotografije hrane na svetu

Natpis na slici Japanaci su bele bubrege spremili sa pirinčem, karijem i soja sosom

Treba istaći i da je čovek po imenu Mrša već nekoliko godina van konkurencije, zato što je već pet puta bio šampion, pa je sada dobio specijalnu nagradu.

„Vidimo se i sledeće godine. Mlađe ekipe slobodno nek dođu do našeg mesta, možda nešto i nauče", kaže Mrša uz osmeh prilikom preuzimanja pehara.

„Voleo bih da se oprobamo i protiv doktora (Mrše), bez njega takmičenje nije isto", naveo je Živanović.

Specijalnu nagradu dobila je ekipa iz Francuske, kao i mladić koji je poreklom iz Kine, ali živi u Kanadi, a koji je zaslužan za specifičnu vrstu sarmi.

„Razmenjujemo recepte sa strancima, ali tanki su. Srbija nema mnogo toga, ali ima prvake sveta u spremanju belih bubrega", kaže Živanović.

Natpis na slici Takmičari su uglavnom spremili gulaš

Kengur, zec, medved, ajkula, noj...

Idejni tvorac festivala i organizator „Mudijade" je Ljubomir Erović koji za BBC na srpskom kaže da je sve počelo kada se razočarao u politiku.

„Rekao sam mu (političaru), ti nemaš muda da vodiš stranku i zato ću ja da napravim 'Mudijadu'.

„Međutim, posle prvog festivala neki australijski novinari su napisali 'održan prvi Svetski šampionat u spremanju testisa' i zašto bih ja smišljao nešto drugo? Tako je sve počelo", kaže Erović.

Kako navodi, da ne bi bilo nekih problema, u ime festivala dodato je jedno R - i eto „Mud(r)ijade".

Ovog vikenda održano je 15. takmičenje u spremanju belih bubrega, a do sada je na meniju bilo mnogo toga.

Natpis na slici Erović insistira da na festivalu nema šunda, već samo džez i rokenrol

„Imali smo 19 vrsta testisa - od kengura, zeca, medveda, pevca, noja, a neko je iz Australije doneo i od ajkule", kaže Erović.

Erović uvek insistira na tome da se na festivalu sviraju samo džez i rokenrol, kao i da nema „šatora, šunda, turbo-folka, svađa i problema".

Zbog toga su se sa bine, koja se nalazi odmah do mesta sa kazanima, čitavog dana čuli samo Led cepelin, Dip Parpl i slični bendovi, uz poneki rokenrol nastup uživo.

„Belim bubrezima protiv bele kuge"

Zbog iskustva koje ima u spremanju testisa, Erović je stekao medijsku slavu, a 2008. izdao je i knjigu „Kuvanje sa testisima" - prvi kuvar na ovu temu u svetu.

Natpis na slici Francusko jelo od testisa bika

„U Engelskoj je ta knjiga bila veoma popularna, pa sam tada bio jedan do najpoznatijih - ne kažem i najboljih - kuvara sveta", navodi Erović.

A kako najbolje spremiti testise?

„Uglavnom gulaš ili na roštilju. Postoji fenomenalan stari srpski recept za spremanje belih bubrega od vepra. Iseku se i stave na vrelu mast, samo se doda beli luk, beli biber, posoli se po želji i gotovo".

„To je kao afrodizijak. Zdravom hranom do boljeg seksa - stop vijagri, stop cijalisu, ne drogama, samo prava hrana".

Natpis na slici Ekipa iz Smederevske Palanke bila je među najbrojnijim na festivalu

Erović ističe i da svako ko učestvuje na „Mudijadi" dobije sertifikat da ima iskustvo u spremanju specijaliteta od testisa.

„Ako želite dobru vladu, posetite 'Mudijadu'", kaže Erović i dodaje da je glavni slogan festivala „belim bubrezima protiv bele kuge".

Među ciljevima festivala, između ostalog, navodi se promovisanje Srbije, srpske nacionalne kuhinje, zdravog života, kao i zaštitu životne sredine i sklapanje prijateljstava.

Down At The Mudijada

Jedan od učesnika je i Džeremi Parker - rođen u Kaliforniji, odrastao u Australiji, a trenutno živi u Srbiji.

„Volim da probam kuhinju drugih kultura. Probao sam pauke u Kambodži, kuvanu kamilu u Nigeru i još mnogo toga, ali ovog nema nigde u svetu".

„Testisi su bili iznenađujuće ukusni, ali ovde su neki od najboljih kuvara testisa na svetu", kaže Parker za BBC.

Natpis na slici Među ciljevima festivala su promovisanje srpske nacionalne kuhinje i zdravog života

Jedan od redovnih gostiju je Amerikanac Roli Brus koji je festivalu posvetio i jednu pesmu - Down At The Mudijada.

„Dolazim već četiri godine. Bio sam jedan od prvih Amerikanaca ovde, pa su me zvali opet, a pošto imam bend i nastupao sam ovde poslednje tri godine.

Prvo sam bio fasciniran životom u Srbiji. Mnogi su mi rekli da me Srbi neće voleti zato što sam Amerikanac, ali kada sam stigao, svi su prema meni bili veoma prijateljski. Daju mi pljeskavice, pečenje, šljivovicu... Svi su veoma prijateljski nastrojeni".

Kako kaže, i on je iz malog sela u SAD.

„Nije bitna zemlja, ljudi sa sela su uvek dobri. Ignorisaće predrasude i stereotipe i biti prijateljski prema vama, dokle god ste vi takvi prema njima".

Pratite nas na Fejsbuku i Tviteru. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk