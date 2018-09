Natpis na slici Iz depoa je odnet i jedan vagon koji je ručno iskovan

Nekada je prevozila radnike i opremu u jednom od najvećih građevinskih poduhvata posle Drugog svetskog rata - probijanju Sueckog kanala, najvažnijeg plovnog puta za snabdevanje Evrope naftom sa Bliskog istoka.

Danas je „pulska lokomotiva" iz 1864. godine ižvrljana i puna prašine, iako je „starija od železnice u Srbiji".

Nepoznati počinioci upali su u depo Železničkog muzeja u Beogradu, odneli veliki deo eksponata i gotovo potpuno uništili „pulsku" i još jednu vrednu lokomotivu.

Sa obe lokomotive skinuto je sve što je moglo i ostali su samo kosturi.

Direktor Železničkog muzeja Nenad Vojčić za BBC na srpskom kaže da oni godinama imaju isti problem.

„Ja nisam naoružan, nisu ni moji kustosi, ne možemo da dođemo i branimo ovaj prostor.

„Ono što me iznenađuje jeste da policija godinama ne može da uhvati vandale i da im je veći problem ko je ovo prijavio, nego šta sve nedostaje - to me boli kao čoveka", kaže vidno potreseni Vojčić.

Depo se nalazi ispod mosta Gezela, u zgradi koja je nekada bila ložionica beogradske železnice, a koja je odavno napuštena, obrasla u žbunje i puna đubreta.

Natpis na slici Ložionica se nalazi na prostoru „Beograda na vodi"

Odneto je nekoliko mašina, ali i jedan mali vagon.

Vojčić kaže da je krađa policiji prijavljena 31. avgusta.

„Točkove tog vagona koji je odnet su kovači ručno kovali, to više ne može da se napravi.

„Pored toga, zatekli smo ekipu od 16 ljudi koji su mašinama sekli eksponate i uništena je najstarija lokomotiva koju Železnički muzej ima u zbirci", navodi Vojčić.

Ostali samo kosturi

Vojčić kaže da „već dve godine ratuje sa neuhvatljivim razbojnicima koji su odneli tone i tone šina".

„Isečene su dve lokomotive naočigled celog grada, iako sam pisao svima. Uništeno je nešto što niko u svetu nema. Izgubljeno je zauvek".

On tvrdi da je pisao Ministarstvu saobraćaja, Ministarstvu kulture, kao i čelnicima projekta „Beograd na vodi", jer se skladište nalazi na njihovom na prostoru.

Natpis na slici Od mašina počinioci su odneli sedam strugova, dve vertikalne bušilice i tri glodalice

Zgrada nekadašnje ložionice beogradske železnice nalazi se tik uz gradilište „Beograda na vodi", i u pozadini se mogu čuti radovi, a pod zaštitom je Zavoda za spomenike kulture.

„Objekat je pod zaštitom, zato sve ovo neće biti srušeno, već renovirano", kaže Vojčić.

On kaže da su u nadležnosti muzeja samo pokretna dobra - lokomotive, vagone i umetničke zbirke i da oni ne mogu da zaštite depo.

„Sistemski se gasi ova stanica i ovaj deo bi trebalo da uđe u program restauracije".

„Ne možeš tek tako da izneseš lokomotivu"

Natpis na slici Na uništenoj lokomotivi su učenici nekada u praksi učili kuda se kreće para

Prema Vojčićevim rečima, do pre mesec dana je u depou postojalo obezbeđenje koje je povučeno zbog sistemskog iseljenja Beogradske železničke stanice.

Kako kaže, davno je postojala inicijativa da se lokomotive isele.

„Trebalo je očistiti kolosek, šine su bile zatrpane šutom... Urađeno je to i došli su da ih izvuku, ali je konstatovano da su zapekle poluge i da to ne može, a ne možeš ni da tek tako dođeš i izneseš lokomotivu", navodi Vojčić.

Na pitanje zbog čega lokomotive nisu završile na stanici Topčider, on kaže:

„Zato što imate sistem u kojem ja vama puštam mejl da ti daš ljude, on kolica, a neko treći pomoćni voz. Ceo sistem ima tri kompanije, jedni imaju voz, drugi kolica... Lokomotivu ne možeš tek tako izneti".

„A ne možeš ni izaći na šine i reći 'e sad ću ja da vozim', to je program čitav".

Natpis na slici Lokomotiva je od 1952. godine bila u depou Železničkog muzeja.

Vojčić napominje da gradske vlasti nisu dozvolile da se lokomotiva izloži na prvom peronu Beogradske železničke stanice.

„Pulsku lokomotivu je trebalo oprati i srediti, pa bismo lakše našli sponzore i donatore da je poprave".

„Ovako su vandali ušli i iskasapili je celu. Svi oni znaju - i grad, i policija i železnica, šta se dešava ovde".

