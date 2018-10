Image copyright Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Natpis na slici Sedam puta više požara nego u isto vreme ove godine, podaci su Sektora za vanredne situacije

Požar koji je buktao na 800 hekatara u okolini Zrenjanina i koji je zahvatio deo specijalnog rezervata prirode Carska bara ugašen je dan nakon izbijanja.

Dok ekipe Zavoda za zaštitu prirode obilaze teren i utvrđuju štetu, iz uprave Specijalnog rezervata prirode Carska bara kažu da je prema prvim procenama izgorela ogromna površina pokrivena trskom.

„Sreća u nesreći da je jesen i da nema mladunčadi ptica. Divlje svinje i ostale životinje su pobegle pred vatrom - nismo videli ni jednu izgorelu životinju", kaže za BBC Milivoj Putić iz Specijalnog rezervata Carska bara.

Ministarstvo unutrašnjih poslova u Zrenjaninu saopštilo je da je u Beogradu uhapšen čovek za koga se vereuje da je izazvao požar na svojoj parceli koji se kasnije proširio i zahvatio deo rezervata Carska bara.

Ovo je prvi put da je požar tolikih razmera zahvatio jedan od svetski značajnih rezervata prirode.

Šta je Carska bara i zašto je važna?

Specijalni rezervat prirode Carska bara nalazi se nadomak Zrenjanina u međurečju reka Tise i Begej.

„Carska bara je jedno od najvažnijih ornitoloških područja u Evropi", kaže Putić.

Značaj područja zbog autohtonih vrsta biljaka i životinja prepoznat je još u 19. veku, a Carska bara nakon Drugog svetskog rata postaje zaštićeno područje.

Danas, Carska bara ima status međunarodno značajnog močvarnog područja i međunarodno značajnog područja za ptice.

„U Carskoj bari registrovano je više od 250 vrsta ptica, gotovo sve su zaštićene, a mali broj onih koje su lovne ptice takođe imaju određenu vrstu zaštite", objašnjava Milan Ružić iz Društva za zaštitu ptica.

Područje rezervata Craska bara dom je svih vrsta čaplji, retkih i ugroženih grabljivica uključujući orla belorepana, ptica moćčvarnica, divljih gusaka i patki.

Šta je izgubljeno u požaru

Još uvek nema zvaničnih i preciznih podata o šteti nastaloj u Carskoj bari.

„Da se ovakav požar dogodio u martu i aprilu nastradao bi veliki broj mladunaca. Period gnežđenja je završen i to je dobra vest - izbegnuta je katastrofa ogromnih razmera", kaže Ružić.

Iz Carske bare kažu da je izgoreo pojas trske oko rezervata koji će sledeće godine ponovo izrasti.

Ipak, nastala šteta nije mala.

„Narušen je prirodni sklad. Tačno je da nije bilo selica, ali tokom zime veliki broj ptica dolazi u Carsku baru - pojas trske je njihovo utočište, hrana i mesto za odmor na putu ka jugu", kaže Ružić.

On objašnjava da se radi o jednom od najvećih pojaseva trske u Srbiji i da je problem što izgorela trska znači da su mnoge vrste ptica ostale bez hrane.

„Nije u pitanju samo stradanje biljaka, životinja i staništa - kada se dogodi ovakav požar u atmosferu se ispušta ogromna količina ugljen-dioksida koji nam ne treba jer proizvodi efekat staklene bašte".

Šta smo naučili

Carska bara dom je više od 250 vrsta ptica, od kojih je većina zaštićena

Sektor za vanredne situacije saopštio je da je broj požara u poslednje dve nedelje porastao za čak sedam puta u odnosu na isti period prošle godine.

Oni apeluju na građane da ne spaljuju rastinje na otvorenim prostorima.

„Većina ljudi zna da strnjika ne sme da se pali i ne odobrava to. Međutim, kada pogledate da je povećan broj požara, postavlja se pitanje gde su nadležne institucije koje treba da kazne one koji to i dalje čine", kaže Ružić.

Kazne za kršenje odredbi Zakona o zaštiti od požara koji zabranjuje spaljivanje otpada na otvorenom prostoru kreću se od 10 do 50 hiljada dinara za fizička lica i do milion dinara za pravna lica.