Image copyright Getty Images Natpis na slici Terzić sledeće godine slavi punoletstvo - na klupi reprezentacije

Odbojkašice Srbije su svetske prvakinje već četiri dana - i to više nije vest.

Vest jeste da u pohodu na novu olimpijsku medalju u Tokiju 2020. trener Zoran Terzić želi da ih zadrži na okupu.

Na dočeku ispred Starog dvora u Beogradu od okupljenih je tražio podršku baš za to.

Tim je dočekan, specijalna medalja dodeljena predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, date izjave za medije, napravljene fotografije, pa sada, nakon istorijskog uspeha, ekipa može malo i da predahne.

Istorijski uspeh, što sigurno jesu medalja i trofej koje su odbojkašice donele iz Japana - jer su prvi put postale šampionke sveta, došao je nakon olimpijske bronze i evropskog zlata.

Za ovakav uspeh sigurno je zaslužno to što ekipu već 17 godina vodi jedan čovek - Zoran Terzić, kaže za BBC na srpskom predsednik Odbojkaškog saveza Srbije (OSS) Zoran Gajić.

„On je dovoljno iskusan, stručan i poznaje situaciju u svetskoj ženskoj odbojci, poznaje konkurenciju i naše igračice. To su sigurno prednosti", kaže Gajić.

Kontinuitet stručnog tima u sportu je generalno važan, a to dokazuju brojni timovi i reprezentacije.

Ipak, to se ne dešava uvek, dodaje.

Od Tokija do Tokija

Na reprezentativnu klupu „alfa i omega" ženske odbojke, kako za BBC na srpskom trenera naziva Maja Ognjenović, seo je 2002. i od tada je ne napušta.

Sa odbojkaškom reprezentacijom Jugoslavije, koju je tada vodio, nije ostvario značajniji uspeh.

Oni su počeli da se ređaju od 2006. Ta prva medalja, osvojena pod novom zastavom i himnom, i najnovija - istog su porekla. Osvojene su na svetskim prvenstvima u Japanu. Te 2006. odbojkašice su u Srbiju donele bronzu.

Od tog Japana do ovog Japana prošlo je 12 godina, a reprezentacija je sa raznih takmičenja u međuvremenu donela 14 medalja.

Image copyright FONET Natpis na slici Prvo svetsko zlato u istoriji ženske odbojke u Srbiji

Tim se menjao, igračice su odlazile i dolazile, ali Terzić je i dalje tu.

„Iz moje perspektive, sasvim je normalno da se treneri ne menjaju često. To jeste jedan od uslova za dobar rezultat", kaže za BBC na srpskom Zoran Terzić.

„Kada treneri imaju podršku, kada imaju pravo na grešku, kada im se omogući da na pravi način rade - uspesi sigurno dolaze.

I tako je u svim sportovima, timovima i reprezentacijama", priča Terzić.

Plan reprezentacije je da i sledeći put iz Japana - sa Olimpijskih igara, donese najveće odličje.

Trener kao sinonim za ekipu

Koliko je kontinuitet bitan potvrđuju i drugi sportovi - među uspešnim ženskim reprezentacijama je košarkaška i to od kada je na klupu došla Marina Maljković.

Ona vodi ženski seniorski košarkaški tim od 2011. godine, a pre toga je bila asistentkinja u mlađim selekcijama.

Jedan od najpoznatijih primera kada je o trenerima koji duži niz godina vode jedan tim je slučaj Nikolaja Karpolova i ženske odbojkaške reprezentacije Rusije.

I žensku rukometnu reprezentaciju Rusije ima dugogodišnjeg trenera . Evgeni Trefilov je na klupu došao 2000, napustio je 2012. i vratio se 2013, gde je i danas.

Ženski fudbalski tim Španije može se pohvaliti time da je 27 godina imao istog trenera - Ignjacija Kvaredu.

Isto toliko godina Aleks Ferguson je vodio Mančester junajted, što je u istoriji Premijer lige najduži period sa istim trenerom u nekom klubu.

Uspesi kreću ubrzo pošto je sela na mesto glavnog trenera seniorki - polufinale Evropskog prvenstva 2013. godine, četvrtfinale Svetskog prvenstva 2014. godine, prva medalja 2015. Sa Evropskog prvenstva košarkašice su tada donele zlato - prvo ikad za žensku reprezentaciju u tom sportu.

Niz se nastavio, a 2016. je među osam osvojenih olimpijskih medalja, bila i srebrna koje su donele Marinine izabranice.

Ona ih je nakon toga napustila, otišavši sa mesta trenera. Timu se ubrzo vratila, početkom ove godine.

„Na samim počecima, kada sam ulazila u košarku, pratila sam i ženske i muške ekipe u kojima je jedan trener radio dugi niz godina. To je zaista ključ uspeha i ono što se danas izgubilo", kaže za BBC na srpskom Marina Maljković.

Suština sporta je to da trener bude sinonim za ekipu, bilo da je reč o reprezentaciji ili klubu, dodaje.

Image copyright Getty Images Natpis na slici Marina Maljković se vratila reprezentaciji početkom ove godine

„To je u košarci donosilo najviše rezultata - kao Duško Vujošević u Partizanu, Bogdan Tanjević u Bosni i Stefanelu, Željko Obradović u Panatinaikosu ili sada u Fenerbahčeu", priča Maljković.

Isto je i sa odbojkom.

„Svakako da veliki uticaj na uspeh reprezentacije ima i to što je OSS na vreme prepoznao pravog trenera u Zoranu Terziću i dao mu odrešene ruke. Dobio je mogućnost da radi i kreira ono što on hoće. Svim trenerima je to najvažnije", kaže Marina.

Njen tim će se uskoro okupiti pred pripreme za Evropsko prvenstvo koje se naredne godine održava u Beogradu.

Na Olimpijskim igrama u Tokiju, imaće zajednički cilj - zlatne medalje za srpsku košarku i odbojku.

