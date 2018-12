Balkan, na neki način

Gala nikada nije bila u Srbiji, ali ističe da je bila u komšiluku - u Mađarskoj.

Ipak, balkanska muzika je nekako našla put do nje... Na neki način.

„Pre 10 godina sam sa izraelskim muzičarima, čija se grupa zove Balkan bit-boks, snimila pesmu I am the world, the world is me.

„Imaju taj balkanski zvuk, mnogo ih volim.

„I Džejson Derulo je kasnije snimao sa njima i ta pesma je bila najveći hit u SAD".