Glavni zahtev zavejanih nezadovoljnih građana, političara i aktivista koji su šetali na drugom protestu „Stop kravim košuljama" je da se otkriju nalogodavci napada na opozicionog lidera Borka Stefanovića.

Ipak, lista dodatnih uslova da bi građani prestali da šetaju - duga je i različita, u zavisnosti koga pitate.

„Da se otkriju i počinioci i nalogodavci ubistva Olivera Ivanovića", političara iz Kosovske Mitrovice, čije ubice nisu otkrivene već skoro godinu dana, rekla je Jelena Anasonović, studentkinja koja je govorila na skupu nakon protestne šetnje.

Glumci i akademici koji su otvorili protest, ali i građani - zahtevaju i mnogo više.

„Da se penzionerima vrate oduzete penzije i da se ponište falsifikovane dilome i izbori, to su naši zahtevi", rekao je akademik Dušan Teodorović na platou ispred Filozofskog fakulteta.

„Ako ne ispune ove zahteve, vlast treba da očekuje sve oblike građanske neposlušnosti", dodao je Teodorović.

Fer izbori, sloboda medija, borba protiv korupcije, bolje zdravstvo - samo su neki od zahteva građana koji su šetali.

Demonstranti su objavili i datum narednog protesta - 16. januar, kada se obeležava godinu dana od Ivanovićevog ubistva.

Šta traže demonstranti

Reči predsednika Srbije Aleksandra Vučića posle prošlonedeljnog protesta da neće ispuniti nijedan zahtev opozicije pa makar izašlo i pet miliona ljudi na ulic inspirisale su jednu od glavnih parola večerašnjeg okupljanja - „Jedan od pet miliona".

Među parolama na demonstrancijama bile su i „Dosta majmunisanja, ovako više ne može", kao i „Počelo je", „Odlazi" i „Mi se ne bojimo - učimo da se borimo".

Student književnosti Pavle Dimitrijević kaže da „stručni ljudi treba da budu u Vladi, ne mogu ministri da se imenuju po tome da li su poželjni u stranci".

„Ono što me i posebno nervira i zbog čega sam izašao jeste da nemam osećaj da mogu da gledam sve kandidate, na primer na izborima, u medijima - već nam se samo servira vladajuća stranka", kaže i dodaje da to nije slučaj „samo pred izbore, to je tako uvek."

Snežana Đorđević, nezaposlena Beograđanka, nosi parolu - „Bez srama režim patriotski pljačka", a sa druge strane „Dokle će Srbija trpeti zlo".

„Zarobljeni smo već godinama i ne samo dok je Vučić na vlasti. Slobodan Milošević je dopustio taj suludi sistem, a niko drugi već 30 godina ga nije popravio. Zato šetam", objašnjava.

Kaže da ne šeta sa opozicionim političiarima i ne podržava ih.

„Samo mislim da njih možemo lakše da kontrolišemo i da ih oborimo ako opet budu isti."

Čekaju li nas nove šetnje nezadovoljnih

Koliko su uspešna septembarska okupljanja opozicije

Bolja policija, državna bezbednost, ali i zdravstvo - za Ivana Gavrića, inženjera u penziji, zahtevi su zbog kojih je izašao na protest.

„Gde god odem, čekam satima u redu. To nije normalno. Još je gore što, kada dođem na red, opet niko ne može da pomogne. Ne jer neće, već što je sistem takav."

Fer izbori, sprečavanje korupcije i normalni mediji za Ognjena Bjelića su glavni razlozi zbog kojih je došao na protest.

Šta traže organizatori protesta

Kažnjavanje napadača na Borka Stefanovića i njegove aktiviste, otkrivanje oni koji su ubili Olivera Ivanovića 16. januara 2017. godine, ali i njihovih nalogodavaca, zahtevaju organizatori skupa.

Iste zahteve ponavlja i političar Dragan Đilas.

„Nalogodavci napada na Borka Stefanovića i ubice Olivera Ivanovića - to su ključne dve stvari", rekao je Đilas za BBC.

Akademik Dušan Teodorović poručuje da građani treba da se ujedine.

„Kao što se nije pitalo ko je levo, ko je desno kad su bile poplave u Obrenovcu, ni sada ne treba pitati ko je levo, ko je desno, kada se Srbija davi", rekao je Teodorović.

On je upozorio da izbora ne može da bude dok je predsednik Srbije „pet sati svaki dan" na televiziji i dok se ne srede „falsifikovani" birački spiskovi.

Među demonstrantima je bio i glumac Sergej Trifunović, koji je među prvima protekle nedelje tražio novi protest.

„Imam hiljadu zahteva. Prvi je da on (Aleksandar Vučić) ode. To mi je za sada dovoljno."

Negde pred kraj večerašnjeg protesta u Beogradu, Vučić je u gostovanju na televiziji Prva, rekao da neće da podlegne pritiscima koji dolaze sa ulice, ali da je „uvek spreman da ide na izbore."

Vučić je rekao da broj ljudi koji učestvuje na protestima „nije bitan", već da opozicioni političari „nemaju ideje."

„Morate da imate politiku i ideje. Oni nemaju ideju, oni su protiv mene i zato nemaju kapacitet i potencijal - jer nema ideje", smatra srpski predsednik.

Vučić je ocenio da u protestima učestvuje mahom „viši srednji sloj" i da je njegov „posao" da „prepozna šta ljudima smeta i da to ispravljamo u budućnosti."

Vanredni izbori zavise od situacije u zemlji, pre svega na Kosovu, kaže Vučić, koji smatra da bi njegova Srpska napredna stranka ostvarila „do sada najubedljiviju pobedu."

Dodao je da je „uvek spreman da ide na izbore ako to veliki broj ljudi želi", ali da neće, kao predsednik Francuske Emanuel Makron „podleći pritisku ulice."

