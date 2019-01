Image copyright Getty Images Natpis na slici Mediji nisu česta tema na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu (ilustracija)

Panel o krizi slobode medija na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu imao je učesnika na koga i međunarodna novinarska udruženja ukazuju kao na jednog od krivaca za tu krizu - bar u Srbiji.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić našao se među novinarima Rojtersa, iz SAD, Rusije i sa Malte, predstavnicima organizacija koje štite ljudska prava - i odmah je istakao neobičnost svog prisustva.

„Hvala što ste mi pružili priliku da govorim ovde - ja je nisam zaslužio iz mnogo razloga", rekao je Vučić na početku izlaganja.

Osvrnuo se na negativne ocene „Reportera bez granica" i „Fridom hausa" o medijskim slobodama u Srbiji.

„Koliko sam ponosan na ekonomske rezultate, toliko se ne ponosim tim rezultatima i radićemo na tome da promenimo te trendove.

Verujem da ću za godinu-dve moći da dođem ovde i da budem ponosan na medijske slobode, kao što sam ponosan na ekonomske rezultate", kaže Vučić.

Slučaj novinara Milana Jovanovića

Činjenica da je na panelu sedeo pored Metjua Karuane Galicije, sina malteške novinarke ubijene zbog svog posla, inspirisala je Aleksandra Vučića da mu odgovori na tvrdnje koje je ovaj ranije izneo da će, posle njegove majke, naredni novinar biti ubijen u Srbiji.

Uz konstataciju da se to nije desilo, Vučić je rekao da je o ovim rečima Karuane počeo drugačije da razmišlja kada je novinaru Milanu Jovanoviću zapaljena kuća.

„Uhapsili smo čoveka koji je to organizovao, ljude koji su to izvršili, ali ne i one koji stoje iza toga - imamo određene dokaze i nadam se da će se stvari promeniti.

Mi moramo da budemo brutalni u ovom slučaju i zbog ostalih slučajeva."

Nije Vučić propustio priliku ni da pomene opoziciju, tvrdeći da njeni predstavnici nazivaju novinare pogrdnim rečima i ne puštaju pojedine novinare na svoje konferencije za štampu.

Jedna od panelistkinja, producentkinja ruske televizije „Mač" Tinatin Kandelaki, našalila se sa srpskim predsednikom jer je na njegovom zvaničnom Tviter nalogu osvanuo tvit o učešću na panelu još dok je razgovor bio u toku.

„To je krivica ove dame ovde", odgovorio je sa osmehom predsednik Vučić, pokazujući na svoj savetnički tim koji je sedeo u prvom redu publike.

Saopštenje i pre događaja

Nekoliko sati pre panela na kome je u Davosu učestvovao predsednik Srbije, Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) i Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV) izdali su saopštenje o ovom događaju.

„Vest da će predsednik Srbije Vučić na ovogodišnjem Svetskom ekonomskom forumu u Davosu govoriti na skupu Sloboda medija u kriznim situacijama zvuči nestvarno, ali i cinično i krajnje licemerno.

NUNS i NDNV ocenjuju da je nesporno da su bezbednost novinara i medija i medijske slobode u Srbiji u stalnoj, rastućoj krizi ali da je za to najodgovorniji upravo predsednik Aleksandar Vučić, te da otuda nema nikakvo moralno pravo da na jednom međunarodnom skupu deli savete ili preporuke na temu medijskih sloboda."

Kad se panel preseli na društvene mreže

Učešće predsednika Srbije na panelu o medijskim slobodama izazvalo je brojne reakcije na društvenim mrežama.

U debatu su se uključili ne samo političari i tviteraši iz Srbije, već i iz ostatka regiona.

„Reporteri bez granica" ispratili predsednika na put

Jedan od poslednjih sastanaka predsednika Srbije u Beogradu, pre nego što se zaputio u Davos, bio je takođe sa novinarima.

Sa delegacijom organizacije „Reporteri bez granica" Aleksandar Vučić je razgovarao o stanju u medijima u Srbiji.

Iako u svojim brojnim javnim nastupima često ističe kako su mediji u Srbiji oslobođeni uticaja vlasti, u saopštenju nakon sastanka navodi se da je Vučić rekao „da je situacija u Srbiji daleko od idealne, ali da postoji spremnost svih državnih organa da, u saradnji sa evropskim institucijama, medijskim udruženjima i nevladinim organizacijama, rade na poboljšanju uslova za rad medija".

Poslednja rečenica saopštenja iz Kabineta Predsednika Srbije otkriva da su se predsednik i njegovi gosti saglasili i oko podeljenosti medijske scene u Srbiji.

„Na sastanku je konstatovano da je medijska situacija polarizovana i da je neophodno raditi na poboljšanju uslova i implementaciji Medijske strategije i zakonskih akata, koji bi u budućnosti doveli do regulisanja situacije u medijima."

Inače, u odeljku posvećenom Srbiji na zvaničnoj stranici organizacije „Reporteri bez granica" navodi se da je pod vlašću Aleksandra Vučića, Srbija postala zemlja gde nije bezbedno biti novinar.

„Ovo je jasno iz alarmantnog broja napada na novinare koji nisu istraženi, a počinioci kažnjeni, kao i velikog broja agresivnih napada koje pro-vladini mediji organizuju protiv istraživačkih novinara", stoji u opisu Srbije.

Tri meseca za brigu

Novinarstvo u Srbiji samo u prethodna tri meseca doživelo je nekoliko ozbiljnih udaraca.

Najpre je pod neobičnim okolnostima kompanija „Kopernikus" postala vlasnik dve televizije sa nacionalnim frekvencijama, a kompanija „Mondo" koja je deo Telekoma Srbije, ušla je u vlasništvo tabloida „Kurir".

U decembru je novinaru Milanu Jovanoviću usred noći zapaljena kuća dok je on u njoj boravio sa suprugom.

Neposredni počinioci su uhapšeni, ali su nalogodavci još nepoznati iako Jovanović tvrdi da je slučaj povezan s njegovim poslom.

Građanski protesti koji se održavaju pod parolom „1 od 5 miliona" kao jedan od ključnih zahteva imaju pojavljivanje opozicije na programima Javnog servisa, kao i adekvatnije izveštavanje RTS-a o samim protestima.

Zajednički rad predstavnika novinarskih udruženja i vlasti na izradi Medijske strategije ponovo je u blokadi zbog nezadovoljstva novinara.

Prema međunarodnim novinarskim organizacijama, ovim slučajevima treba dodati i dugo godina nerazjašnjene slučajeve ubistava novinara Slavka Ćuruvije i Milana Pantića, pretnje i javne kampanje tabloida protiv istraživačkih novinara, kao i neraščišćene vlasničke odnose u medijima.

